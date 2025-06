Tiago resolve! Cria da base marca dois e é exaltado por Rogério Ceni

Tiago, jovem atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A base do Bahia resolveu mais uma vez entre os profissionais e o Tricolor venceu, com dois gols do jovem Tiago, o Náutico por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni destacou a evolução do atacante dentro de campo, que também foi comentada pelo próprio jogador de 19 anos na Arena Fonte Nova.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Tiago pulou etapas e foi direto da equipe sub-20 para integrar o elenco profissional, ganhando a confiança do treinador. Com os tentos marcados neste sábado, 7, o atacante voltou a participar de um gol após o triunfo por 2 a 1 no clássico Ba-Vi, pelo Brasileiro, em que uma assistência foi distribuida para Michel Araújo balançar as redes.

Em relação ao Tiago, vem treinando nessa função há três ou quatro meses comigo. Ele não é dessa função de ofício, mas tem mostrado evolução, não só pelos gols Rogério Ceni - Técnico do Bahia

"Voluntarioso, qualidade técnica vem evoluindo. Muita força, jogo aéreo não é fantástico, mas consegue competir. Vem ajudando a gente na marcação, pressão, ele colabora bastante. Depois o Willian entrou, ele ficou mais pelo lado. Fez dois gols, importante para ganhar confiança, é jovem, sub-20. Tem sido constantemente convocado, nem sempre entra, mas tem a boa vontade e a dedicação para trabalhar nessa função, que mesmo não sendo a origem dele, tem exercido bem nos treinamentos", completou.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Tiago entrou para um seleto grupo de jovens jogadores que representaram o Bahia. Com dois gols e duas assistências na temporada, o atacante se tornou o quarto jogador sub-20 a participar diretamente de um gol para o Tricolor no Campeonato Brasileiro nos últimos oito anos, graças à assistência em jogo contra o Vitória, no dia 18 de maio.

É um sentimento de muita alegria. Grato a Deus por tudo, pelas oportunidades. Estou muito feliz em estar podendo fazer parte desse elenco”, disse o atleta. Tiago - Atacante do Bahia

“Eu venho trabalhando firme. Hoje a oportunidade veio, fruto de muito trabalho. O Rogério vem acreditando em mim, vem me orientando bastante nos treinos. Agora é seguir nas próximas partidas e esperar que novas oportunidades possam vir”, complementou.

Com o triunfo sobre o Náutico, o Bahia, que já estava classificado para a próxima fase, garantiu a liderança do Grupo B, que permitirá ter a vantagem de jogar em casa no duelo diante do Fortaleza, quartas de final da Copa do Nordeste.