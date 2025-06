Luciano Rodríguez será utilizado como ponta no Bahia, diz Rogério Ceni

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após o triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico, neste sábado, 7, que garantiu ao Bahia a melhor campanha da fase de grupos da Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni comentou sobre uma possível mudança de função para Luciano Rodríguez. O uruguaio, que vinha atuando como centroavante, poderá ser testado agora na ponta — posição em que ele próprio pediu para atuar.

"Acho que tá faltando um pouquinho de confiança. Mas, como ele falou comigo, eu já tinha falado pra ele que nessa volta da parada, que nós poderíamos ter duas semanas de treinamento, que nós poderíamos investir no que ele se sente à vontade hoje. Eu só acho que o torcedor pediu a entrada dele justamente pela posição de 9, que ele fez os gols. Mas vamos tentar o máximo por ele: colocar ele pra trabalhar nessa função de lado de campo e tentar achar ele", afirmou o comandante.

A mudança indica uma tentativa do treinador de recuperar a confiança do jovem atacante, que passou a ter dificuldades nos últimos jogos. Há mais de dois meses sem balançar as redes, o uruguaio acumula uma sequência de 18 jogos sem marcar gols, indicando o maior jejum entre os centroavantes do Bahia nos últimos 15 anos.

Segundo Ceni, a ideia é investir mais em Lucho durante a pausa para o Super Mundial de Clubes, aproveitando o período sem jogos para treinar. Apesar da disposição em dar ao atleta a função, o técnico reconheceu que a concorrência pelas beiradas é forte.

"É um investimento do clube, um jogador que ajudou a gente tantas vezes como camisa 9, e vamos tentar investir. É uma concorrência grande pelo lado do campo: Pulga vem num momento muito bom, nós temos Ademir e Kayky pelo outro lado, Cauly, que muitas vezes vem de fora pra dentro quando tem o lateral que passa", disse Rogério Ceni.

"Mas vamos tentar. Umas vezes nessa posição, outras vezes se ele precisar ajudar a gente como 9, que tenho certeza que ele nunca deixou de ajudar, e tentar fazer o seu melhor. Vamos ajudar ele a ganhar mais confiança, que momentaneamente é o que falta", concluiu o comandante", completou.

Luciano Rodríguez é considerado uma das maiores promessas do futebol uruguaio e foi convocado recentemente pela Seleção de seu país. Ao jornal Sport 890, o atacante revelou conversas com membros da comissão técnica de Marcelo Bielsa e reforçou seu desejo de "voltar à posição original", referindo-se á função de ponta.