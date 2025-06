Bahia encaminha renovação contratual com o meio-campista Jota

Jota, meio-campista do Bahia. - Foto: Divulgação | ECBahia

Além do atacante Tiago, o meio-campista Jota também foi exaltado pelo técnico Rogério Ceni após o triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico, pela Copa do Nordeste. Em vínculo com o Tricolor se encerrando em julho deste ano, a renovação contratual foi anunciada pelo próprio treinador e o jogador de 21 anos passará a ter contrato até dezembro de 2027.

"Jota foi bem contra o Confiança, por isso ganhou minutos hoje. Entre ele e o Everton para entrar, escolhi ele, e para mim foi o melhor jogador dos que entraram. Elegância, solto, trabalhando bem a bola. Ele tem contrato por vencer no mês que vem, mas vamos exercer a cláusula de renovação até dezembro de 2027. Vai continuar trabalhando com a gente", disse Rogério Ceni.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Jota chegou ao Bahia em 2023 para a equipe sub-20 e ganhou destaque atuando ao lado de Sidney e Roger Gabriel no meio-campo dos Pivetes de Aço. Nesta temporada, o jogador entrou em campo pela 5ª vez no triunfo deste sábado, 7, que garantiu a liderança no Grupo B da Copa do Nordeste.

A busca por espaço no time principal para jogadores da base é sempre um desafio, que vem sendo superado pelo atacante Tiago. Autor de dois dos três gols do Tricolor na vitória sobre o Náutico, o atleta também foi exaltado pelo técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

"Em relação ao Tiago, vem treinando nessa função há três ou quatro meses comigo. Ele não é dessa função de ofício, mas tem mostrado evolução, não só pelos gols", comentou o treinador.