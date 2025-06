Rhaizza dá show na Fonte Nova e Bahia vence Ferroviária no Brasileirão

Rhaizza, atacante do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

As Mulheres de Aço deram um passo enorme rumo à classificação inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino neste domingo, 8. Em plena Arena Fonte Nova, o Bahia venceu a Ferroviária por 3 a 1, com hat-trick da atacante Rhaizza, e se consolidou no G-8 da competição. Darlene descontou para o time visitante.

O Bahia começou pressionando e chegou a marcar com Suellen, mas o gol foi anulado por falta. Pouco depois, Rhaizza aproveitou contra-ataque e abriu o placar. A Ferroviária respondeu rápido com gol de cabeça de Darlene, após cobrança de falta. Mesmo com as visitantes criando chances, o Tricolor foi mais eficiente: Rhaizza marcou novamente, aproveitando falha da goleira Luciana, e quase ampliou antes do intervalo.

No segundo tempo, a artilheira brilhou mais uma vez. Em jogada individual pela esquerda, pedalou, driblou a marcação e acertou um belo chute no canto para fechar o hat-trick e garantir o triundo do Esquadrão de Aço.

Com o resultado, o Tricolor permaneceu na sétima posição, mas chegou aos 20 pontos em 13 jogos e aumentou a distância para quatro pontos em relação ao RB Bragantino, atual 9º colocado.

Com mais duas partidas para encerar a fase de pontos corridos, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas pode garantir a vaga para a próxima etapa se vencer o 3B da Amazônia, no próximo domingo, 15, às 15h, fora de casa, na próxima rodada.

Mesmo se a vaga não vier com antecedência, as Mulheres de Aço terão mais uma oportunidade pela frente, diante do Juventude, na quarta-feira, 18, às 15h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Se conseguir a classificação, o Bahia estará pela primeira vez em sua história nas quartas de final do Brasileirão Feminino.