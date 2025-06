Juninho Capixaba e mais: Bragantino pode ter desfalques contra o Bahia

Juninho Capixaba, ex-lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino vem fazendo uma campanha surpreendente brigando pela liderança do torneio, mas pode ter alguns desfalques no jogo contra o Bahia, marcado para a próxima quinta-feira, 12, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo.

Uma das possíveis baixas é o zagueiro Pedro Henrique, que sentiu dores na coxa direita momentos antes de enfrentar o Vasco, pela última rodada, e é dúvida para enfrentar o Tricolor. O artilheiro Eduardo Sasha também não participou do último treino desta sexta-feira, 6, por controle de carga, mas deve estar apto no duelo contra o clube baiano.

Titular da equipe, o atacante Isidro Pitta foi convocado para a seleção paraguaia e, como enfrentará o Brasil na próxima terça-feira, 10, dois dias antes de encarar o Esquadrão de Aço, também deve não estar 100% fisicamente no confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Velho conhecido da torcida do Bahia, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba sentiu dores na coxa direita no treino realizado na última quinta-feira, 5, e também foi preservado das atividades com o grupo. O atleta ainda irá realizar examtes para ver se há lesão e pode não estar à disposição do técnico Fernando Seabra.

Para este confronto, entretanto, o clube paulista terá, ao menos, dois retornos, como o zagueiro Guzmán Rodrigues e o atacante Lucas Barbosa, que, suspensos, não jogaram na vitória sobre o Vasco. Além deles, o jovem Henry Mosquera está em estágio final de recuperação e também pode estar entre os relacionados.

No treino do Bragantino da última sexta-feira, 6, contou com o seguinte time considerado titular de acordo com o jornalista Diego Perez: Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Lucas Barbosa, Vinicinho e Thiago Borbas.

Na 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o Bahia visita o Massa Bruta buscando vencer a equipe pela primeira vez como visitante. Em 17 jogos, o Tricolor perdeu dez e empatou sete, com 35 gols sofridos e apenas 12 marcados.