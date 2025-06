Jovens do projeto de Caio Alexandre são avaliados no Bahia

CT Evaristo de Macedo recebe trio do projeto social de Caio Alexandre para testes no Bahia - Foto: Reprodução / Instagram - @centroesportivocaioalexandre

O Bahia tem realizado um processo de captação de jovens talentos em todos os cantos do Brasil a fim de fortalecer as categorias de base do clube — um dos principais objetivos do Grupo City a longo prazo. Em novembro de 2023, durante a Confut Nordeste, Raul Aguirre, CEO do Esquadrão, revelou que uma das missões do conglomerado sob gestão do Tricolor de Aço é ter a melhor divisão de base do Brasil.

Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor Raul Aguirre - CEO do Bahia

Jovens do projeto social de Caio Alexandre chegam a Salvador

Com um projeto de captação de atletas que contempla desde o Sub-8 até o Sub-20, estrutura de ponta e projeto a longo prazo, a divisão de base do Esquadrão tornou-se uma das mais atrativas do Brasil, e três jovens jogadores oriundos do projeto do meio-campista Caio Alexandre vão passar por um período de testes após terem sido observados pelo clube.

Sediado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e inaugurado em dezembro de 2024, o Centro Esportivo Caio Alexandre tem como principal objetivo dar oportunidades aos jovens que sonham em se tornar jogadores de futebol.



Os pequenos Kaue, Didog e Guilherme fazem parte do Centro Esportivo Caio Alexandre, onde se destacaram e vão passar cinco dias treinando no Bahia, juntamente com outros atletas avaliados em todo o Brasil. Os jovens embarcaram rumo a Salvador no último domingo, 8, e, nesta segunda-feira, 9, já se encontram no CT Evaristo de Macedo para iniciar o período de testes nas categorias Sub-12 e Sub-13.

Nas redes sociais, o meio-campista do Bahia desejou sorte aos garotos: "Boa sorte meus meninos [...] Aguardando vocês em Salvador", escreveu Caio Alexandre.



Vale destacar que apesar dos pequenos fazerem parte do Centro Esportivo Caio Alexandre, não houve uma indicação direta por parte do jogador. Os jovens foram bem avaliados pelo processo de captação do Bahia, e por consequência, ganharam a oportunidade de passar por um período de testes nas dependências do clube.

Bahia investe na base para se tornar referência nacional

Com dois anos sob o comando do City Football Group, o Bahia, hoje, apesar da ausência de títulos expressivos em nível nacional nas divisões de base que credenciariam o trabalho feito nos bastidores, já desponta entre as melhores academias de jovens atletas do país — e a disputa, frente a frente, com os maiores clubes do Brasil por promessas indica isso.