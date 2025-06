Copa do Nordeste fora de época? Ceni critica e expõe dilema

Rogério Ceni fala em escolher prioridades no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado na primeira classificação geral da Copa do Nordeste, o Bahia vai decidir os jogos da fase mata-mata na Arena Fonte Nova, e já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final do torneio: trata-se do Fortaleza.

Apesar da dificuldade do confronto, e da chave, podendo enfrentar Ceará ou Sport em caso de classificação, o técnico Rogério Ceni declarou que o Nordestão não deve ser prioridade diante de competições como a Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.

“Precisaremos escolher”

Após o triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico no último sábado, 7, o comandante tricolor falou durante coletiva de imprensa que será preciso fazer uma escolha quanto a prioridade das competições ainda em disputa pelo Esquadrão na temporada: “A Copa do Nordeste é muito legal, mas desde que seja paralela ao estadual. Ainda mais enfiando em datas em que não temos o mínimo tempo de descanso para jogar as outras competições”.

“Não podemos largar o Brasileiro, que é o que te proporcionou chegar até aqui. Sul-Americana, competição internacional. Na Copa do Brasil, não pode ficar fora contra o Retrô [...] precisaremos escolher e fazer um planejamento dentro do que entendemos como mais importante”, destacou o treinador Rogério Ceni.

O técnico do Bahia ainda ressaltou que entende a importância da Copa do Nordeste e que gostaria de conquistar o título — até porque ele isolaria o clube como o maior vencedor da competição, com cinco taças. No entanto, segundo ele, o torneio perde um pouco de sentido quando não é disputado nos primeiros quatro meses do ano.

Próximo jogo

O Bahia de Rogério Ceni faz seu último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O compromisso será contra o Bragantino, na próxima quinta-feira, 13, às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o elenco terá um período de descanso e preparação.