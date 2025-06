Bahia tem tabu histórico para quebrar contra o Red Bull Bragantino

Bahia tenta vencer Bragantino fora de casa pela 1ª vez na história - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após 43 partidas disputadas nos seis primeiros meses do ano, nesta quinta-feira, 12, o Bahia visita o Red Bull Bragantino, às 19h, em duelo que marca o último jogo do Esquadrão antes da pausa para o Super Mundial de Clubes.

O jogo é decisivo na luta por um vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, e além de precisar superar boa fase do adversário, a equipe comandada por Rogério Ceni também vai ter que quebrar um tabu histórico caso queira deixar Bragança Paulista com três pontos na bagagem.

Isso porque em toda a história do confronto, o Tricolor de Aço jamais conseguiu vencer o adversário — nem mesmo no período que antecedeu a chegada da Red Bull — jogando fora de casa. Em território paulista, as equipes já ficaram frente a frente 17 vezes, sendo sete empates e 10 derrotas do Esquadrão.

Veja o histórico

- Red Bull Bragantino 2-1 Bahia – Brasileirão 2024;

- Red Bull Bragantino 2-1 Bahia – Brasileirão 2023;

- Red Bull Bragantino 3-3 Bahia – Brasileirão 2021;

- Red Bull Bragantino 4-0 Bahia – Brasileirão 2020;

- Bragantino 1-0 Bahia – Série B 2016;

- Bragantino 2-0 Bahia – Série B 2015;

- Bragantino 2-0 Bahia – Série B 2010;

- Bragantino 3-0 Bahia – Série B 2009;

- Bragantino 4-0 Bahia – Série B 2008;

- Bragantino 1-1 Bahia – Série C 2007;

- Bragantino 1-1 Bahia – Série B 1999;

- Bragantino 3-1 Bahia – Brasileirão 1997;

- Bragantino 3-0 Bahia – Brasileirão 1995;

- Bragantino 2-2 Bahia – Brasileirão 1993;

- Bragantino 0-0 Bahia – Brasileirão 1992;

- Bragantino 1-1 Bahia – Brasileirão 1991;

- Bragantino 1-1 Bahia – Brasileirão 1990;

Bahia busca quebrar jejum de três décadas anos em nova casa do Bragantino

Historicamente, jogar em Bragança Paulista, mais especificamente no acanhado Estádio Nabi Abi Chedid, sempre foi uma ‘pedra na chuteira’ do Bahia. No entanto, para aqueles que acreditam em superstições, há um motivo específico para acreditar no triunfo do Esquadrão na 12ª rodada da Série A do Brasileirão, mesmo com o retrospecto desfavorável.

Palco das maiores conquistas da história do Bragantino — título paulista de 1990, e a conquista da Série B de 1989 —, o Estádio Nabi Abi Chedid, também conhecido como ‘Nabizão’, teve sua ‘última dança’ na partida contra o Cruzeiro, no dia 20 de abril, já que será demolido para a construção de uma arena moderna da Red Bull.

Última visita do Bahia ao Estádio Nabi Abi Chedid, no Brasileirão de 2024 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Por esse motivo, o Bragantino tem mandado seus jogos no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, com capacidade para 12 mil pessoas, e há cerca de três quilômetros da antiga casa do ‘Massa Bruta’.

Portanto, apesar do péssimo histórico jogando contra o adversário fora de casa, o Bahia pode aproveitar recente mudança para quebrar o incômodo jejum, que já dura mais de 30 anos, uma vez que o primeiro confronto entre as equipes em São Paulo aconteceu em 1990, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro.