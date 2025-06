Bahia faz penúltimo treino antes de duelo decisivo contra o Bragantino

Bahia realiza ajustes táticos para enfrentar Bragantino nesta quinta-feira - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco azul, vermelho e branco realizou a penúltima atividade com bola antes de entrar em campo nesta quinta-feira, 12, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, em duelo decisivo na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O treino

Na manhã desta terça-feira, 10, a atividade começou com a apresentação de um vídeo referente aos erros e acertos da partida contra o Náutico, no último final de semana. Na sequência, os jogadores foram encaminhados para a academia, onde participaram de uma atividade física.

Depois, o treinador Rogério Ceni liderou uma atividade técnica em espaço reduzido, com regras no número de passes até o direito de finalizar ao gol. Por fim, a etapa final da sessão de treinos desta terça-feira foi dedicada aos ajustes táticos em campo aberto. Os atletas Iago Borduchi e Rezende novamente participaram de uma etapa do treino.

Duelo desta quinta-feira é decisivo na briga pelo G-6 do Brasileirão

O Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12, às 19h, em seu último jogo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, buscando uma vaga no G-6 do Brasileirão e tentando quebrar um tabu histórico de mais de 30 anos.