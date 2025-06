Caso Janderson: saiba o que falta para o Vitória finalizar venda

Janderson em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Resolvendo os últimos detalhes para acertar a saída de Janderson, o Vitória segue próximo de vender o atacante ao Göztepe. Conforme o jornalista Pedro Sento Sé, durante o programa A TARDE Esporte Clube, da A TARDE FM, a oferta de R$10 milhões do clube turco não foi rejeitada pelo clube baiano.

Ainda conforme Sento Sé, o Vitória está apenas resolvendo a forma de pagamento da negociação. O Leão da Barra deseja receber a parte que lhe cabe — R$8.100.00,00 — já neste ano, e vai manter uma porcentagem para possibilidade de futura venda.

Com isso, o Rubro-Negro terá um lucro superior a R$3 milhões em cima da negociação, podendo ganhar até mais caso ocorra uma nova venda por parte do clube turco.

Vale lembrar que Janderson foi adquirido junto ao Botafogo pelo valor de R$5 milhões, ainda em abril de 2024. Apesar de ser o artilheiro do time em 2025, com oito gols, o atacante nunca caiu nas graças da torcida e era alvo de críticas constantes.

Janderson disputou 63 partidas em sua passagem pelo Vitória, com 11 gols e quatro assistências. Independente da venda, o atacante já seria desfalque por suspensão no duelo contra o Cruzeiro, na próxima quinta, 12, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.