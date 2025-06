Chile perde para Bolívia e dá adeus à Copa do Mundo mais uma vez

Seleção Chilena - Foto: Reprodução

Seleção tradicional nas Copas do Mundo do século XXI, o Chile vive um dos piores momentos de sua história e estará de fora de mais um Mundial. Após a derrota por 2 a 0 para a Bolívia, nesta terça-feira, a 'La Roja' teve suas irrisórias chances de se classificar para a repescagem das eliminatórias sul-americanas zeradas e, pela terceira vez consecutiva, vai acompanhar o maior campeonato entre nações diretamente do sofá.

A seleção chilena também terá que pensar em um novo treinador para o próximo ciclo, já que o argentino Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, anunciou sua saída do comanto técnico nas redes sociais.

"Quero agradecer publicamente aos jogadores e à diretoria pelo apoio que nos deram até o fim. E quero deixar claro que nunca houve uma questão financeira. Nunca julguei ninguém, foi apenas uma questão de chegar a um acordo", escreveu.

De fora da Copa do Mundo de 2026, assim como nas edições de 2022 e 2018, o Chile passa por uma reformulação após ter a maior geração de sua história na primeira metade da década anterior, que conquistou as Copas Américas de 2015 e 2016.

A eliminação para o Brasil que custou caro

A última participação da 'La Roja' em Copas do Mundo foi emblemática para os chilenos e envolveu a Seleção Brasileira. Nas oitavas de final do Mundial de 2014, o Chile empatou com o Brasil em 1 a 1 no tempo regulamentar, chegou botar uma bola no travessão do goleiro Julio César em plena prorrogação, mas perdeu nos pênaltis e deu adeus ao torneio.