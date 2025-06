SAF do Vitória: ex-jogador busca apoio para aproximar Leão de sheik

PSG embarcando para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Nas últimas semanas foi oficializada a possibilidade de uma reunião no Catar com intuito de aproximar o Vitória com a Qatar Sports Investments (QSI), organização operada pelo governo do país e que controla o Paris Saint-Germain, principal clube francês e atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA. A ideia é do Movimento Vitória SAF (MVSAF), que tenta parceria com a diretoria do clube baiano.

De viagem marcada para o Catar em dezembro, o deputado estadual da Bahia, Marcone Amaral (PSD), ex-jogador e torcedor do Vitória, passou a integrar o Movimento Vitória SAF (MVSAF) e quer autorização do clube para ser representante e apresentar um projeto a QSI.

Em nota, o MVSAF chegou a confirmar que contatos iniciais já foram feitos com representantes cataris, mas ainda não há uma negociação concreta em curso.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marcone explicou que "se coloca à disposição" de apresentar o Vitória ao QSI, mas necessita de um aval do clube baiano.

"Fui procurado pelo Daniel Barbosa, que é o fundador do Movimento SAF, juntamente com o Ney Campello e os ex-jogadores Flávio Tanajura e Fernando Almeida, para discutirmos sobre a questão da SAF no Vitória. Recebi muito bem e na nossa reunião houve uma compatibilidade de pensamento muito grande, na qual eu decidi colaborar com o movimento que eu acho muito importante para o futuro do clube", iniciou o parlamentar.

Com carreira feita no Oriente Médio, Marcone tem dupla nacionalidade e é oficialmente cidadão catari. O deputado disputou grandes competições e atuou em clubes importantes no Catar, chegando até a se naturalizar para defender a Seleção em duas edições das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Eu deixei claro que já tinha alguns compromissos relacionados ao futebol agendados no país. Se o Vitória tiver interesse e der autorização, logicamente, eu poderia também falar sobre o projeto da SAF, devido a minha aproximação com os cataris."



Marcone Amaral é torcedor do Vitória | Foto: Divulgação

Diretoria não se posicionou

De acordo com Marcone, no entanto, a diretoria rubro-negra ainda não se posicionou a respeito do assunto. A possibilidade da viagem com a presença de Thiago Noronha, diretor das divisões de base, foi levantada, mas também não foi confirmada.

"Isso é uma ajuda do MVSAF dentro do conhecimento que eu tenho no Catar. Então estou, como ex-atleta e torcedor, me colocando apenas à disposição. Se o Vitória quiser fazer uma programação, com certeza pode fazer a viagem em conjunto comigo para tentar viabilizar um projeto tão importante", detalhou.

Até o momento não temos nenhum retorno sobre as possibilidades que o Vitória coloca sobre esse projeto. Marcone Amaral - Deputado e integrante do MVSAF

O deputado reafirmou que precisa da aprovação da diretoria para "falar em nome do Vitória", mas, mesmo que ocorra uma representação institucional no Catar, não há garantias de avanços ou abertura de negociações com o QSI. Vale lembrar que o Leão da Barra não tem, até o momento, nem sequer uma SAF constituída.

"Essa aproximação que tenho com os árabes não garante nada. O que é garantido, na verdade, é que eu possa estar colocando na mesa a possibilidade de uma parceria. Mas, isso tudo só será feito se assim o Vitória desejar. Se o Vitória não se manifestar, não tenho como estar falando em nome do clube sem autorização. Estamos esperando o posicionamento do clube", finalizou.