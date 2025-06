Atriz da Globo revela que sofreu racismo ao namorar rapaz branco

A atriz contou detalhes sobre o romance - Foto: Reprodução | TV Globo

Duda Santos relembrou um momento doloroso em sua vida antes da fama. Intérprete da personagem Beatriz na novela Garota do Momento, a atriz da Globo contou que sofreu racismo quando namorou um rapaz branco.

“Hoje, a gente é bem resolvido, mas já tive uma relação muito complicada, porque o pai do meu ex-namorado era racista e não aceitava o relacionamento. A gente se amava muito”, disse ela, deixando claro que os ataques vinham por parte do pai do garoto.

“O pior momento foi quando esse namorado me defendeu de um menino também racista na escola. Eles brigaram e foram expulsos. O pai dele ficou P da vida e o afastou de mim, mandando ele ir morar com a mãe. Aí desisti da relação”, completou a artista, em entrevista ao jornal EXTRA.

Solteira e em paz

Durante o bate papo, a atriz reforçou que está solteira e muito satisfeita com seu status de relacionamento atual. Ela destacou que precisou de terapia para lidar com certas questões amorosas e se encontra em paz no momento.

“Sempre fui uma pessoa muito apaixonada, mas, hoje, criando maturidade, tomo mais cuidado. Se eu me apaixonar, vai ficando mais difícil. Ano passado, passei por essa construção na terapia, de entender como ser solteira”, confessou.

“Tive relacionamentos longos. Fiquei quatro anos namorando. Aí terminei, fiquei pouco tempo solteira, namorei um ano. Depois tive outra relação de dois anos…”, completou Duda, que foi apontada como affair do ator Humberto Carrão em 2024, mas desmentiu os boatos.

A vida imita a arte

Duda também contou que visualizou sua vida ao ler o roteiro de sua personagem e o romance emblemático dela com o par romântico Beto, interpretado pelo ator Pedro Novaes, que é filho dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller.

“Lembrei da minha história quando li a de Beatriz e Beto. O Pedro se parece muito com meu primeiro namorado, tem até o mesmo signo (libra). Viveria um amor inter-racial, sim. Tem questões, não é tão simples, mas tudo se resolve na conversa”, disse.