Filho de Gugu faz revelação surpreendente sobre carreira

Filho de Gugu quer seguir os passos do pai - Foto: Reprodução | Record TV

Parece que João Augusto quer seguir os passos do pai, o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2020. O rapaz voltou a falar sobre seu desejo de se tornar um comunicador e revelou que está estudando cada dia mais para fazer o sonho se tornar realidade em breve.

“Tenho vontade de fazer parte da televisão. As pessoas sempre perguntam, mas eu respondo que a televisão é algo que exige muita experiência”, disse ele, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

O rapaz ainda garantiu que não quer conquistar as coisas pela fama e influência do pai. “A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores. Não é porque eu sou filho de famoso que eu vou virar uma estrela da televisão”, disparou.

Projetos iniciais

João também contou que tem gravado alguns projetos voltados para as mídias sociais, a fim de começar a se acostumar com as câmeras e com o estilo de apresentação que pretende adotar em sua carreira.

“Por isso que eu quero começar assim, mas com uma plataforma diferente. Eu sempre gostei de me comunicar na frente das câmeras. Tenho esse sonho de me tornar um comunicador e tenho trabalhado bastante”, disse ele.

Vale lembrar que o rapaz participou do programa Altas Horas ao lado de João Guilherme, filho do apresentador Faustão, para falarem sobre o futuro deles na TV, seguindo os passos dos pais famosos.