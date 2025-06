Ex-global é condenado após agredir idoso gerente de bar

O artista fez grandes papéis na emissora - Foto: Reprodução | TV Globo

Rafael Cardoso foi condenado a pagar uma indenização exorbitante para o gerente de um bar. O ex-global foi acusado de agredir o rapaz durante uma discussão, em fevereiro de 2024, e o ameaçá-lo de morte.

Segundo informações do portal Splash, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, responsável pelo caso, afirmou que as agressões “ferem a honra de forma indubitável”, e determinou o pagamento de R$ 25 mil à vítima.

O processo chegou a ser arquivado em agosto do ano passado, após o artista concordar em pagar dois salários mínimos a uma instituição. Entretanto, o gerente abriu outro processo na esfera judiciária e solicitou a indenização.

Entenda a confusão

Segundo o relato de João Fernando Valente Brito, o gerente, Rafael chegou ao estabelecimento de carro e deu uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.

Ele o chamou até a mesa e apertou sua mão, além de agredi-lo verbalmente, alegando que o mataria. Após se afastar da mesa assustado, João teria recebido um soco na nuca e não reagiu. “Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele”, disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

Brito ainda revelou que estava se recuperando de uma cirurgia. “Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia”, explicou.

Ele chegou a ir ao IML para fazer o exame de corpo e delito, registrando o caso na 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca. As imagens do momento foram registradas por uma câmera de segurança do local.