Gilberto Gil desabafa sobre apoio a Preta durante tratamento

Gilberto Gil abriu o coração e desabafou sobre o período delicado que sua família vem passando durante o tratamento de Preta Gil, que vem enfrentando uma batalha contra um câncer no intestino que se espalhou para outros quatro lugares.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o cantor revelou que recebe muitas mensagens de carinho do público, seja durante seus shows ou nas redes sociais, o que demonstra uma admiração das pessoas com a herdeira.

“É tanta gente que vem a mim falar da torcida, das orações, do desejo profundo de que ela fique bem...Isso é tão forte que eu acho que ajuda, sim. Essa convergência de espíritos voltados para esse propósito de ajudá-la, de confortá-la, de estar com ela. É um sinal de admiração. Muita gente gosta dela”, disse ele.

“Também tem a coisa da coesão social popular, que é um fenômeno interessante no Brasil, fenômeno da nossa gente, mostra essa coisa da afetividade do brasileiro e tudo mais. Então, estamos todos, torcendo por ela, rezando por ela, confortando, estando com ela o tempo todo”, completou ele.

Mudança para os Estados Unidos

Vale lembrar que Preta Gil se mudou para os Estados Unidos recentemente, a fim de realizar o tratamento da doença por lá. A decisão foi tomada após a artista revelar que já “esgotou todas as possibilidades que havia no Brasil”.

A cantora deixou o Brasil, seu país natal, no dia 12 de maio e está se dividindo entre Nova York e Washington. Ela chegou a fazer um post em seu perfil do Instagram contando detalhes sobre seu estado e agradeceu o carinho do público.

“A vida acontecendo e eu entre Nova York e Washington! Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!”, escreveu.

Visita de famosos

Durante sua estadia nos EUA, Preta tem recebido algumas visitas especiais de amigos famosos, como forma de demonstrarem seu carinho e amor por ela, que tem enfrentado dias difíceis desde que recebeu o novo diagnóstico, em agosto de 2024.

Dentre os visitantes estão a apresentadora Sabrina Sato, os atores Nicolas Prattes e Claudia Raia, a cantora Ivete Sangalo e o jornalista Hugo Gloss. Além de familiares dela, como a irmã Bela Gil e o filho Francisco Gil.