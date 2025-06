Galvão Bueno decide virar dono de TV esportiva: 'Seremos fortes'

Galvão Bueno será sócio da N Sports - Foto: Divulgação

O ex-narrador da TV Globo e uma das vozes mais marcantes do futebol, Galvão Bueno, decidiu virar sócio de um canal esportivo, o N Sports, que está no mercado desde 2018.

O novo negócio de Galvão envolve o grupo europeu Tellescom e a holding Ola Sports, da qual faz parte Antonio Tabet, um dos fundadores do Porta dos Fundos.

O narrador vai participar diretamente das decisões editoriais, do desenvolvimento de novos produtos e da captação de patrocinadores. O objetivo é trazer uma nova linguagem para transmissões esportivas, com foco no automobilismo.

"Vamos trabalhar para trazer coisas novas, competições focadas no automobilismo, uma nova linguagem para isso. Seremos fortes neste mercado", afirmou Galvão em entrevista ao programa Olho no Olho, da Folha de São Paulo.

Segundo André Barros, um dos CEOs da N Sports, a chegada de Galvão representa um marco para a empresa. “É uma enorme honra e responsabilidade dividir com Galvão Bueno o desafio de reposicionar a empresa no mercado esportivo. Ele topou planejar conosco conteúdos exclusivos para o canal”, afirmou.

A N Sports está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, como Sky e Claro, e mantém forte presença no YouTube. Entre os eventos exibidos pela emissora estão a Copa Itália de futebol e o Campeonato Paranaense.