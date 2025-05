Ayrton Senna nunca cogitou não correr no dia de sua morte, diz Galvão

Galvão Bueno desmente boatos de que Senna não queria correr no Grande Prêmio que o levou à morte - Foto: Divulgação

Desde 1994 o 1º de maio ganhou um significado adicional além do dia do trabalhador. Nessa data, Ayrton Senna morreu após o carro que pilotava, uma Williams, se chocar contra um muto a mais de 200 km/h na curva Tamburello, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

O episódio que comoveu o Brasil e o mundo ainda guarda segredos. Um deles foi revelado pelo locutor Galvão Bueno, titular das transmissões de Fórmula-1 por décadas e amigo pessoal de Senna.

Em entrevista ao podcast 'O Assunto', Galvão lembrou dos acidentes ocorridos nos dias que antecedaram a à corrida. Na sexta-feira, o carro de Rubens Barrichello foi arremessado na mesma curva que se tornou fatal para Senna.

Na véspera da prova, o austríaco Roland Ratzenberger morreu, o que deveria ter cancelado o GP. Desde então, muitos rumores especularam que Senna, diante da tragégia, teria pensado em não disputar a corrida, embora estivesse muito pressionado na nova escuderia, onde chegou com status de tricampeão mundial e ainda não conseguiram nahuma vitória.

Homenagem

Essa versão, foi categoricamente contestada por Galvão na entrevista concedida 31 anos depois.

"Antes da corrida, ele chamou o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, um inglês, e disse: 'Julian, se vira e me arruma uma bandeira da Áustria'. E o Julian fala: 'onde eu vou arrumar'? [Senna responde] 'Problema seu, me traga uma bandeira da Áustria que eu vou botar ela dentro do carro, eu vou ganhar a corrida, eu vou prestar uma homenagem' (a Ratzeneberger)", disse o narrador.

"Acho que isso responde tudo. Ele estava perturbado, claro que estava, todos estavam, todos estavam perturbados, todos. Mas que não queria correr ou que sabia que ia morrer? Absurdo", concluiu Galvão.