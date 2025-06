Filho de Marília Mendonça é diagnosticado com doença preocupante

O filho da cantora tem 5 anos atualmente - Foto: Reprodução | Instagram

Um relato de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, surpreendeu os fãs da cantora nesta semana. A matriarca revelou que o filho da sertaneja, Léo, foi diagnosticado com diabetes tipo 1, quando tinha apenas dois anos de idade.

A revelação foi feita ao portal g1, após o garotinho surgir na web usando um pequeno sensor de monitoramento no braço. “O emocional foi um gatilho para a diabetes se desenvolver. Desde então, é de dia e de noite que a gente monitora a glicemia dele”, disse ela.

O diagnóstico foi feito cerca de três meses depois do acidente de avião que matou a cantora, os pilotos e os outros passageiros, em 2021, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, oeste de Minas Gerais.

Sintomas da doença

Apesar do garoto nunca ter comido um doce antes da revelação, Ruth contou que ele chegou a apresentar alguns sintomas da doença quando a cantora ainda estava viva, como convulsão.

“O menino nunca comeu um açúcar, nem um doce. Só que a gente não sabia que tinha diabetes tipo 1. Por isso que precisa ter mais informações a respeito, porque tem muita mãe que não sabe e não vai entender”, alertou ela.

Vale ressaltar que os principais sintomas do diabete tipo 1 são: sede excessiva, vontade frequente de urinar, fome intensa, perda de peso inexplicada, fadiga, visão turva, e, em crianças, xixi na cama

Tratamento

Atualmente, Léo segue o tratamento recomendado pelos médicos em Goiânia, capital do Goiás, onde mora com a família. Ele tem uma cuidadora que possui a mesma doença. “Por ela ser diabética, entende todas as particularidades e até o emocional dele”, disse a avó.

Por fim, a mãe da artista revelou os cuidados que tem com o garoto no dia a dia. “Depende muito do estado de humor dele, se ele está bem, o estado emocional. Quando ele tá brincando muito, ele fica muito empolgado e a gente tem que ficar de olho que desce de uma vez [a glicemia] e quando pratica esportes, como futebol”, concluiu.