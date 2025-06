Vale Tudo: Solange ficará com Renato? Descubra a verdade sobre personagens

Solange e e Renato vão formar casal em Vale Tudo - Foto: Reprodução | Globo

Os próximos capítulos da novela Vale Tudo prometem fortes emoções e uma nova reviravolta no amor.

Isso porque Solange (Alice Wegmann) e Renato (João Vicente de Castro) finalmente vão se envolver romanticamente.

O casal, que até então mantinha uma relação mais profissional e de amizade, vai perceber que há muito mais afinidade entre eles do que imaginavam.

O clima começa a mudar quando Renato, dono da Tomorrow, volta para seu apartamento, que ainda está em reforma, após se recuperar de um quadro de burnout.

Solange surge para ajudá-lo com a mudança, e, no meio das caixas e da bagunça, os dois acabam se entregando ao primeiro beijo. É a partir desse momento que nasce um romance que deve movimentar a trama.

Romance vai durar em Vale Tudo?

Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (18), os dois se deixam levar pela química crescente, deixando claro que essa relação tem potencial para ir além.

No entanto, interesses profissionais e as escolhas do próprio Renato podem atrapalhar esse relacionamento que começa a surgir.