Ator de Vale Tudo defende bairro onde nasceu em Salvador: "Orgulho"

Lucas Leto é Sardinha em Vale Tudo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Atualmente nas telinhas da Globo em horário nobre com o persongem Sardinha na novela Vale Tudo, o ator Lucas Leto, 26 anos, falou sobre ataques na internet e enalteceu o bairro de Pernambués, comunidade de Salvador, onde nasceu e se criou.

Na gravação, Leto falou sobre o orgulho de ser e pertencer ao lugar.

"Eu tenho muito orgulho de vir de uma favela de Salvador, porque muito do que eu sei, muito do que eu soube, quando eu tinha 12 anos, que eu comecei no teatro e pegava ônibus sozinho para ir para o teatro, no centro da cidade, se deve ao fato de eu ter crescido num lugar como Pernambués. É claro, não romantizando esse espaço, ter consciência de que esse espaço também é um espaço de formador. É um orgulho para mim ser de comunidade e eu sou muito feliz por isso", afirmou, em entrevista à revista Quem.

Final de linha de Pernambués, terceiro 3º bairro mais populoso de Salvador | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ele falou ainda da vivência com os vizinhos, nas ruas e vielas da comunidade, e dos aprendizados que o prepararam para a vida.

Acho que estou duas vezes mais preparado. Eu sei chegar nos lugares, eu tenho educação, porque a gente não passa pelos becos sem dar bom dia, boa tarde, boa noite, de falar com o vizinho, de emprestar uma comida, de dar um sal. Então, eu tenho muito orgulho disso

Quem é Lucas Leto

Lucas Leto iniciou a carreira artística ainda na adolescência. Sua estreia no teatro foi aos 13 anos, com a peça 'O Auto da Cumadicida', uma releitura do 'O Auto da Compadecida', texto de Ariano Suassuna. O espetáculo fazia parte da formação no curso livre ministrado pelo diretor Manoel Lopes Pontes, no Teatro Castro Alves.

Lucas iniciou a carreira artística aos 13 anos | Foto: Reprodução Redes Sociais

Seu primeiro grande papel de destaque foi como Waguinho, na novela Bom Sucesso. No ano de 2022, interpretou Marcelo, filho de Tenório (Murilo Benício), no remake da telenovela Pantanal. Já no cinema, participou do filme Vizinhos, ao lado de Leandro Hassum. Em 2023, interpretou João Paulo, na comédia musical Um Ano Inesquecível - Outono.

Em 2024, Leto estreou como diretor do minidocumentário Tudo é Legado, filme que aborda a fé e a história da criação do terreiro do babalorixá Dejair Pimentel, de quem o ator é filho espiritual. Além de Vale Tudo, este ano, o ator também deve aparecer na série Juntas e Separadas, criada e escrita por Thalita Rebouças e produzida pela Globoplay.

A comunidade

Pernambués é uma comunidade de Salvador, que cresceu nas proximidades da rodoviária da capital baiana. Rica historicamente, a região tem ligações com o Quilombo do Cabula, núcleo de resistência negra. Ainda hoje, apesar dos avanços, o bairro preserva heranças da identidade e características ancestrais.

Pernambués é 2ª maior favela da Bahia e a 11ª do Brasil | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022, Pernanbués tinha 52.564 mil habitantes. O bairro é considerado o terceiro mais populoso de Salvador, ficando atrás apenas de Itapuã e Pituba. Quando se fala em favelas, a comunidade é a 2ª maior da Bahia e a 11ª do Brasil.