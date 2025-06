Boneca do milagre? ‘Vale Tudo’ aposta em bebê reborn para salvar trama

A boneca será adotada por uma personagem - Foto: Reprodução | TV Globo

Os diretores da novela Vale Tudo resolveram citar a nova tendência do momento nas telinha da TV Globo. Segundo informações da revista ‘VEJA’, confirmadas pela emissora, a personagem Aldeíde vai adotar uma bebê reborn em breve.

De acordo com o portal do jornalista Leo Dias, a secretária comprará a boneca com César, interpretado pelo ator Cauã Reymond, que passará a contrabandear as bonecas com Olavo.

A moça cuidará da bebê como se fosse uma criança, comprando até um enxoval para a boneca. Entretanto, ela será julgada por Consuelo, sua amiga na trama e se tornará alvo de zombaria até mesmo pelos vendedores da boneca.

Estratégia de audiência

A mudança no roteiro surge como uma estratégia para alavancar a audiência da novela, já que o tema tem sido discutido frequentemente nas redes sociais. A trama tem ficado abaixo até mesmo de Dona de Mim, nova novela das 19 horas, estrelada pela atriz Clara Moneke.

Entretanto, vale lembrar que essa não é a primeira vez que o remake de Vale Tudo tenta introduzir um tema atual na novela. Eles tentaram transformar a personagem Maria de Fátima, interpretada pela atriz Bella Campos, em uma influenciadora digital no começo da trama.

Outro tema atual citado foi o triatlo, modalidade esportiva praticada por Afonso Roitman, que tem ganhado cada vez mais adeptos no país. Porém os esforços não foram compensados e a audiência se manteve em baixa.