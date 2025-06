Ex-global expõe experiência com 50 homens aos 15 anos: “Todos os tipos"

A atriz contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | TV Globo

Dira Paes fez uma revelação inusitada sobre sua primeira experiência ao ver um pênis, aos 15 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-global contou que viu 50 órgãos genitais masculinos de uma vez durante a preparação para o filme “A Floresta de Esmeraldas”, de 1985.

“Nos posicionamos em forma de um círculo e tiramos a roupa ao mesmo tempo. Havia todos os tipos e formatos ali, na minha frente. Então foi uma espécie de apresentação à criação da Terra”, disse ela.

A artista ainda confessou que ficou envergonhada com a situação, mas estava acompanhada de sua mãe durante toda a atividade. “Mas minha mãe estava lá, acompanhando tudo, claro”, relembrou.

Divisor de águas

Apesar do susto, Dira garantiu que sua apresentação a nudez artística foi um divisor de águas em sua carreira, pois ela se apaixonou pelo cinema e fez diversas produções nas telinhas.

“Um professor disse que, se eu fosse fazer o teste, eu passaria. Fazia um pouco de teatro na escola, mas não queria ser atriz, pensava em me formar em Engenharia Civil. Mas fui lá, e fiz o teste. Tinha umas 300 Diras iguais a mim. Só depois que passei é que caiu a ficha de que era uma superprodução, que eu ia ficar pelada”, explicou.

“Eu era uma menina mesmo, mas já era perspicaz, tinha autoestima resolvida, gostava de mim. Estreei com os melhores profissionais do mundo, fui tratada como estrela, tive o meu próprio trailer, morei no Copacabana Palace durante as filmagens. Uma história de Cinderela, mesmo!”, completou.

História de amor

A ex-atriz da Globo também contou que foi através das produções cinematográficas que conheceu seu marido, o diretor de fotografia Pablo Baião, pais de seus dois filhos.

“O cinema me criou e me deu tudo, inclusive o grande amor. Acho que minha formação como mulher, atriz e cidadã se deu mesmo a partir dos filmes. Hoje vejo a perspicácia daquela menina que encarou o Boorman e falou: 'My name is Dira, I am 15'”, disparou.

Os dois estão juntos há quase 20 anos, desde 2006, e são pais dos jovens Ignácio, de 17 anos, e Martin, de apenas 9. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, durante as gravações de uma produção.