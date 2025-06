Com fracasso de Vale Tudo, Globo apela para cantor famoso em elenco

Com fracasso de Vale Tudo, Globo apela para participação de cantor famoso - Foto: Reprodução

Na tentativa de impulsionar a audiência de “Vale Tudo”, a Globo aposta na participação especial do cantor Samuel Rosa. O ex-vocalista do Skank grava uma cena como ele mesmo, em um sarau realizado na mansão de Celina (Malu Galli). As imagens estão previstas para irem ao ar na semana do dia 9 de junho.

Na trama escrita por Manuela Dias, Samuel fará um show intimista que emocionará Ivan (Renato Góes), seu fã declarado. A estratégia de inserir músicos renomados não é inédita no remake: anteriormente, Iza e Mart'nália também apareceram em cenas, cantando e interagindo com os personagens principais.

| Foto: Divulgação

Ator e atriz promovem novela nas ruas de São Paulo

No sábado, 24, quem circulou por São Paulo pôde encontrar alguns integrantes do elenco de “Vale Tudo”. Malu Galli, que interpreta a tia Celina, conversou com telespectadores no bairro da Liberdade. Já Renato Góes, o mocinho Ivan Meireles, fez o mesmo na Avenida Paulista. Mais cedo, a dupla participou do SP1, telejornal local da Globo, onde falou sobre a repercussão da novela e convidou o público a acompanhá-los pelas ruas da cidade.

Malu Galli, que interpreta a tia Celina, conversou com telespectadores no bairro da Liberdade | Foto: Reprodução | @tvglobo