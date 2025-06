Morte de Francisco Cuoco: qual a causa do falecimento do ator?

Francisco Cuoco morreu nesta quinta - Foto: Divulgação | Globo

Francisco Cuoco, considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. O ator estava internado em hospital há 20 dias, mas qual a causa da morte do ator?

De acordo com informações da família do veterano, que o acompanhava em várias idas e vindas ao hospital, ele estava sedado no Albert Einstein, em São Paulo.

Francisco Cuoco vinha sofrendo com complicações de saúde provocadas pela idade e por um ferimento que infeccionou.

Em nota, a Globo informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Cuoco enfrentou vários problemas de saúde e um sobrepeso de 130 kg. Ele enfrentava problemas de locomoção e respiratórios. O veterano está longe da TV desde participação foi na novela Salve-se Quem Puder (2020).



A carreira de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco fez carreira na televisão, com mais de 60 anos dedicados às artes. Ele teve trabalhos na Tupi e protagonizou Redenção (1966), na Excelsior, a mais longa novela brasileira.

A estreia na Globo, onde fez carreira, foi em Assim na Terra como no Céu (1970).

Teve papéis principais em diversas novelas, com destaque para o ambicioso Cristiano Vilhena de Selva de Pedra (1972), o malandro taxista Carlão de Pecado Capital (1975), o ilusionista Herculano Quintanilha de O Astro (1977) e os políticos corruptos Lucas Cantomaia de Eu Prometo (1983) e Severo Blanco de O Salvador da Pátria (1989).