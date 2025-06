Morre Francisco Cuoco, ícone da televisão brasileira

Francisco Cuoco eternizou personagens que marcaram gerações - Foto: Divulgação

Um dos maiores símbolos da teledramaturgia brasileira, o ator Francisco Cuoco, faleceu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos. Ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e permanecia sedado desde então. A confirmação da morte veio por meio da família.

De acordo com Grácia Cuoco, irmã e com quem o artista morava, o estado de saúde do ator se deteriorou devido à idade avançada e a complicações provocadas por uma infecção resultante de um ferimento. Nos últimos meses, Cuoco já vinha enfrentando repetidas internações.

Natural do bairro do Brás, em São Paulo, Francisco nasceu em 1933 em uma família humilde. Ainda jovem, trabalhou com o pai como feirante e, no início dos anos 1950, ingressou na Escola de Arte Dramática (atual EAD da USP), onde começou sua formação como ator.

Novelas de Francisco Cuoco na televisão

Embora também tenha atuado em teatro e cinema, foi na televisão que Cuoco alcançou reconhecimento nacional, virando um dos rostos mais emblemáticos durante a era de ouro das novelas brasileiras.

Dono de uma voz marcante, olhar intenso e postura sempre altiva, Francisco Cuoco eternizou personagens que marcaram gerações. Sem grandes transformações físicas entre os papéis, ele se destacou justamente pela força de sua presença em cena, personificando o galã viril, sedutor e emocionalmente intenso em novelas que fizeram história nas décadas de 1970 a 1990, principalmente na Rede Globo. Entre seus maiores sucessos estão “Selva de Pedra”, “O Astro” e “Pecado Capital”.