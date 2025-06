Nattan faz elogio inusitado a parte íntima de Rafa Kalimann

Nattan e Rafa estão juntos há quase um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan deixou os fãs chocados ao fazer uma revelação sobre as partes íntimas de sua namorada, a influenciadora Rafa Kalimann. O cantor afirmou que a parte que mais chama atenção na amada é a bunda dela e fez um elogio inusitado.

“Que bunda... Toda vez que ela passa de toalha no quarto meu nariz sangra, porque a bunda [dela] é grande demais, bate no nariz”, disse ele durante sua participação no programa ‘Surubaum’, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

O famoso ainda relembrou uma aventura sexual com a moça, que está à espera da primeira filha dele, que se chamará Zuza. “A gente foi na lagoa e aconteceu no jet-ski. Ela fala que foi um dos melhores [sexos dela]”, contou.

“Eu tinha saído só de cueca no jet-ski. E aí, no meio de todo o 'balacobaco', eu olhei para baixo e cadê minha cueca? Eu voltei dirigindo de jet-ski pelado, à noite”, completou o artista.

Gravidez

Vale lembrar que Nattan e Rafa anunciaram a gestação no início de junho. O cantor postou um vídeo da reação dele ao descobrir que a ex-BBB estava à espera de seu primeiro filho e declarou seu amor por ela.

Na gravação, o casal lê cartas românticas um para o outro e a morena conta que está à espera do herdeiro do casal. “Nosso maior sonho está se formando e, pra contar pra ele, dei a ideia de fazermos uma carta um pro outro”, explicou ela.

“E que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora, por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com as da mamãe. Agora, sou real e estou aqui, papai”, completou.

“Você está grávida? Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo”, disparou Nattan, visivelmente emocionado.