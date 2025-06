Tá rolando? Atriz de ‘Vale Tudo’ fala sobre romance com colega

- Foto: Reprodução | Instagram

Alice Wegmann deu um fim aos boatos e falou sobre sua relação com Humberto Carrão, seu par romântico na novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, a atriz contou que mantém uma relação de carinho e amizade com o colega de elenco

“Tínhamos trabalhado juntos em 'A Lei do Amor' [novela]. Quando nos reencontramos, mais maduros, nos reconhecemos. É legal olhar e falar: 'Caramba, que pessoa legal você se tornou'. É mágico. Amor genuíno. A gente não tá namorando. Existe, sim, um encantamento”, disse ela.

“A gente sonha junto, e as pessoas acabam torcendo. Agora, vamos ver se eles vão conseguir se acertar na novela. Ainda tem uma Maria de Fátima e um Renato pela frente”, completou.

Boatos de romance

Vale lembrar que os boatos de romance entre Humberto e Alice surgiram logo no início da novela, após os dois começarem a frequentar diversos eventos juntos. Além das declarações de amor e comentários nas publicações de ambos na web.

Entretanto, a jovem foi flagrada recentemente acompanhada de outro homem. Os dois foram flagrados em um restaurante do Rio de Janeiro, curtindo com amigos, enquanto trocavam sorrisos e beijos.

Apesar do flagra, Wegmann não se pronunciou publicamente sobre o assunto e não deu detalhes sobre a relação com o empresário, que foi identificado como LG, apelido para Luiz Guilherme Niemeyer.