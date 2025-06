Nattan anuncia gravidez de primeiro filho com Rafa Kalimann

O casal anunciou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan se juntou ao time de papais do ano nesta terça-feira, 3. O cantor anunciou que está à espera de seu primeiro filho com a influenciadora Rafa Kalimann, sua atual namorada.

A notícia foi dada através de um post no perfil do Instagram do cantor, que publicou um vídeo do momento da descoberta da gestação. “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui”, escreveu ele na legenda da publicação.

No post, o casal lê cartas românticas um para o outro e a morena conta que está à espera do herdeiro do casal. “Nosso maior sonho está se formando e, pra contar pra ele, dei a ideia de fazermos uma carta um pro outro”, explicou ela.

“E que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora, por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com as da mamãe. Agora, sou real e estou aqui, papai”, completou.

“Você está grávida? Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo”, disparou Nattan, visivelmente emocionado.

Os dois estão juntos oficialmente há cerca de seis meses. Eles anunciaram o namoroe m dezembro do ano passado.

Perda anterior

Essa não é a primeira gestação da ex-BBB. Em 2024, Rafa fez um post em seu perfil do Instagram e anunciou que perdeu o bebê que esperava do ator Allan Souza Lima, seu namorado da época.

Na publicação, a famosa fez um relato emocionante sobre o curto período em que gerou a criança. “Hoje é Dia das Mães, e eu confesso que jamais pensei que fosse abrir essa câmera e dar play nesse vídeo pra abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenha vivido, como estou fazendo agora, talvez como um ato de desejar ser abraçada e acolhida, talvez com vontade de abraçar e acolher outras mulheres”, disse ela.

“Hoje é Dia das Mães, eu sou mãe, apesar de Deus não ter me permitido que eu pegasse meu filho no colo e eu tenho vivido nesses últimos dias um vácuo muito grande. Um luto muito grande. Passei por situações que talvez pegue de surpresa pessoas até mais próximas a mim, que eu não compartilhei porque achei que nós fossemos guardar de um jeitinho muito íntimo”, reforçou.

“Muitas mulheres passam por isso. Eu só não compreendo quando dizem que é normal, porque essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se vai ser curada. Eu quis vir aqui porque eu também quero desejar feliz Dia das Mães a nós que geramos, mas não tivemos a oportunidade de realizar isso. Nós somos muitas”, concluiu.