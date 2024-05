Rafa Kalimann faz desabafo sobre aborto espontâneo: “Não é justo” | A TARDE

A atriz Rafa Kalimann fez um desabafo emocionante sobre um aborto espontâneo que sofreu. Ela aproveitou o Dia das Mães e publicou um vídeo no Instagram, nesse domingo, 12, no qual lê uma carta aberta ao filho, fruto do relacionamento com Allan Souza Lima.

“Ao nosso Dia das Mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas pra mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias”, inicia a influenciadora na legenda do vídeo.

Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim, depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho. Pedi pra que Deus me permitisse questionar, não é justo, não deveria ser, mas me esforço pra confiar que ainda entenderei o propósito. Porém, por agora só sei sentir muito. Rafa Kalimann, atriz

Em seguida, Kalimann deixou uma mensagem para suas seguidoras mamães: “Feliz Dia das Mães, heroínas, forças da natureza, amor puro. Amo cada uma de vocês e, principalmente, minha mãe, que está sendo uma fortaleza pra mim agora”.



No vídeo, ela aparece com um caderno, onde escreveu a carta para o filho, horas antes de descobrir que havia sofrido um aborto espontâneo. “Ao meu grande amor, ainda não sei se ainda te tenho aqui, se ainda te carrego em mim, mas sinto como se já fizesse parte do que sou mesmo antes de saber que era possível te formar. Descobrir você me trouxe brilho, revigorou minhas certezas e foi como chegar à beira para ganhar um fôlego”, disse, e continuou: “Em fração de segundos pensei em tudo que poderia te falar, te ensinar e ser para você. Pensei no mundo, em como vos apresentaria, você e ele. As duas potências que me enchem de medo e de vida agora”.

Logo depois, ela destacou que desejou ver o filho. “Não sei se realmente sei um pouco de tudo pra, suficientemente, ser o que você precisa que eu seja. Mas sei como desejei te ver. Minha ansiedade pulsa pelas minhas mãos, eu preciso de você. Sinto como um ciclo que se esgotou, como se tivesse morrido ontem e não soubesse se amanhã estarei aqui. Não sei se saberei renascer se você não estiver”.

Kalimann também falou como estava se sentindo naquele momento. “Isso é um apelo, quase infantil e de pouca fé, características raras de um alguém cansado, pedindo socorro para deixar te ver. Me dói as costas, a cabeça, o peito. Eu sinto minha respiração fraca e desesperançosa. Eu só quero um sopro, aquele último que te faz reagir para buscar ou recomeçar”.

A atriz continuou: “Quero seu eu vivo em mim. Não enxergo outra possibilidade que não seja você na minha vida agora. Eu espero por você há anos. Te cheirar como parte mim, como bicho, como mãe. Eu te senti forte pelas minhas entranhas, já pude respirar com a sua presença, mas não sei se continua aqui. Será injusto com ambos que não. Me preparo para te receber, me visto de você, sem medo, sem questionar, sem nada. Nem mesmo se esse mundo é o melhor pra você”.

Para encerrar, ela afirmou estar preparada para receber o bebê. “Sua mãe tem a força das mãos, lutarei para você passar, rastrearei o campo que vai te fazer andar, serei seu colo para voltar e desmoronar. Venha, por favor, Deus, venha. Me conceda a graça de te escrever ainda batendo em mim e eu te concederei a graça do tal amor incondicional, cheio de nuances e cores vivas. Com amor, sua mãe. Deus, me permita te questionar hoje. Ao menos tire de mim tal vazio. Tá me sufocando. Ao meu grande amor”.

Rafa Kalimann recebeu o apoio do namorado, Allan Souza Lima. “Te amo! To aqui ao seu lado”, escreveu ele.

Assista ao depoimento:

Publicações relacionadas