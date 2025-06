Médico faz alerta após caso de Chico Buarque: “Afeta memória”

O cantor foi submetido a um procedimento delicado - Foto: Reprodução | Instagram

A cirurgia de Chico Buarque acendeu um alerta para os internautas nesta terça-feira, 3. Internado para tratar uma hidrocefalia de pressão normal no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, o cantor foi submetido a uma cirurgia no crânio.

O procedimento foi realizado a fim de reduzir a pressão intracraniana causada por um acúmulo de líquido no cérebro do artista. Apesar de incomum, esta condição atinge cerca de 0,2% a 2,9% dos idosos e é frequentemente confundida com o envelhecimento natural.

O diagnóstico pode ser feito através de exames de check up de rotina, como foi o caso do cantor, evitando complicações mais graves causadas pela doença, como comprometimento da fala e da locomoção.

Especialista faz alerta

Ciente do burburinho em torno do diagnóstico do cantor, o neurocirurgião Dr. Guilherme Rossoni, especialista no tratamento de doenças da coluna e do crânio, explicou detalhadamente a doença.

“É uma condição em que o cérebro acumula um excesso de líquido que chamamos de líquor — uma espécie de ‘água’ que circula por dentro e ao redor do cérebro. Mesmo com esse acúmulo, a pressão dentro da cabeça se mantém aparentemente normal, por isso o nome ‘pressão normal’. Mas esse excesso pode afetar o funcionamento do cérebro, principalmente em áreas ligadas à memória, à locomoção e ao controle da urina”, disse ele.

O médico ainda reforçou que é preciso estar alerta aos sintomas da doença, pois ela pode ser confundida com outras. “Ela pode ser confundida com Alzheimer ou Parkinson, por isso é importante ficar atento aos sintomas da chamada tríade clássica: incontinência urinária, dificuldade para andar e problemas de memória ou raciocínio. Muitos acreditam que isso faz parte do envelhecimento, quando na verdade pode haver tratamento eficaz”, disparou.

“Quanto mais cedo essa condição for identificada, melhores as chances de recuperação. A atenção da família e dos profissionais é fundamental para evitar que o quadro seja interpretado apenas como ‘coisas da idade’”, completou.

Tratamento

O tratamento da hidrocefalia pode ser feito com a implantação de uma válvula com cateter dentro do cérebro, que drena o excesso de líquor para a região abdominal, onde o corpo reabsorve naturalmente.

Apesar de ser delicado, o procedimento é seguro, como garante o Dr. Guilherme Rossoni: “É um procedimento seguro e bastante comum. Funciona como um caminho alternativo para o líquor, aliviando o acúmulo e os sintomas. A maioria dos pacientes percebe melhora já nos primeiros dias após a cirurgia.”

A recuperação pode levar de duas a cinco semanas, dependendo da idade e do estado geral do paciente. O pós-operatório requer alguns cuidados como evitar esforços físicos, seguir orientações médicas e ficar atento a sinais de infecção como febre e vermelhidão no local da cirurgia.