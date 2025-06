Aos 80 anos, Chico Buarque faz cirurgia delicada no crânio

Cirurgia já estava programada - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia delicada no crânio para aliviar pressão intracraniana nesta terça-feira, 3. O procedimento foi realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em nota enviada à revista Quem, a equipe de Chico disse que a cirurgia já estava programada e transcorreu conforme o esperado. “Era uma operação já programada. Foi um procedimento simples, rápido, realizado esta manhã, para diminuir a pressão intracraniana. Chico já está de volta ao quarto e está ótimo. Fica em observação por um tempinho e deve ter alta em breve”, diz o texto. O artista permanece internado em observação e deve receber alta nos próximos dias.

Dois dias antes, no domingo, 1º, Chico emocionou o público ao cantar Cálice ao lado de Gilberto Gil em um show da turnê Tempo Rei, realizado na Marina da Glória, também no Rio. A apresentação ocorreu sem indícios públicos de que o artista passaria por uma intervenção cirúrgica.

O cantor já se submeteu a outros procedimentos médicos nos últimos anos. Em 2021, operou a coluna para tratar uma estenose do canal vertebral. Já em 2023, foi realizada uma artroscopia no joelho direito, que apresentava desgaste na articulação e comprometia sua mobilidade.

Irmã de Chico morreu recentemente

A cantora e compositora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, morreu em 20 de abril aos 74 anos. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por seu filho, Zeca Ferreira, em uma publicação nas redes sociais.

“Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? […] O ser humano mais íntegro que eu já conheci”, escreveu.

Filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim, Cristina era irmã dos músicos Chico Buarque, Ana de Hollanda e Miúcha — esta última falecida em 2018.

Silvia Buarque, filha de Chico, também se manifestou nas redes. “Para sempre comigo”, escreveu a atriz, em homenagem à tia.

Natural de São Paulo, Cristina construiu uma carreira marcada pelo samba e pela Música Popular Brasileira. Seu primeiro disco, Cristina, foi lançado em 1974. No álbum, gravou composições de autores consagrados, como 'Tatuagem' (Chico Buarque e Ruy Guerra), 'Quantas Lágrimas' (Manacéa), 'Ao Amanhecer' (Cartola), 'Isto Eu Não Faço Não' (Tom Jobim) e 'Comprimido' (Paulinho da Viola), entre outras faixas.