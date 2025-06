Pai de Rihanna morre aos 70 anos; saiba detalhes

Rihanna e o pai, Ronald Fenty - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai da cantora Rihanna, Ronald Fenty, morreu aos 70 anos neste sábado, 31, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela rádio Starcom Network News, de Barbados, terra natal da artista.

Ronald tratava uma doença não revelada pela família e faleceu em Los Angeles, de acordo com o veículo de comunicação. O irmão de Rihanna, Raiad Fenty, foi fotografado chegando a um hospital da cidade na última quarta-feira, 28.

Ronald Fenty teve três filhos com sua ex-esposa, Monica Braithwaite: Rihanna, Rajad e Rorrey. O casal se separou em 2002.

Relacionamento difícil com a filha

Segundo a revista People, Rihanna e Ronald Fenty tinham um relacionamento difícil. Um dos episódios que demonstrariam isso foi em 2009, quando a cantora foi agredida por Chris Brown e ele teria dito à imprensa sobre o incidente sem o consentimento da filha.

“Você cresce com seu pai, você o conhece, você é parte dele, pelo amor de Deus! E então ele faz algo tão bizarro que eu não consigo nem imaginar”, disse Rihanna, dois anos depois, à Vogue.

Depois disso, Rihanna falou sobre a relação com o pai em entrevista concedida para a apresentadora Oprah. Ela falou sobre confrontar o quanto sentia “raiva” do pai por causa de experiências de infância. Na ocasião, ela disse que a relação com ele já estava “consertada” e que tentava separar o pai do marido da mãe dela.

Ele me ensinou tudo e, por mais terrível que fosse com a minha mãe, às vezes, não se comparava ao quão incrível ele era como pai. E eu tive que me conformar com isso e consegui diminuir essa distância em relação a ele. Rihanna - empresária e artista

Rihanna já processou o pai

Em 2019, Rihanna processou Ronald por explorar o seu nome para ganho financeiro. À época, foi noticiado que Fenty teria fundado, em 2017, uma empresa de desenvolvimento de talentos, chamada Fenty Entertainment. Segundo a queixa, Ronald estaria se passando por empresário da cantora para atrair novos clientes.

No entanto, três semanas antes do caso ir a julgamento, em 2021, Rihanna entrou com um pedido de arquivamento do processo.