Ator famoso é morto a tiros em suposto ataque homofóbico

O ator faleceu na hora - Foto: Reprodução

Jonathan Joss foi morto a tiros, aos 59 anos, no último sábado, 31, nos Estados Unidos. Conhecido por participar do desenho “O rei do pedaço” e da série “Parks & Recreation”, o ator foi vítima de um suposto ataque homofóbico.

Quem contou detalhes sobre o caso foi o marido dele, Tristan Kern de Gonzales, que estava ao lado do artista durante o crime e fez um post no perfil do Facebook do ator detalhando o ocorrido, nesta segunda-feira, 2.

“Quando o homem atirou, Jonathan me empurrou para fora do caminho. Ele salvou minha vida. Ele foi assassinado por alguém que não conseguia suportar a visão de dois homem que se amam”, escreveu ele em seu texto.

Gonzales contou que os dois estavam visitando a antiga casa deles, que foi destruída por um incêndio em janeiro, e encontraram o crânio de um dos cachorros no local. Logo em seguida eles foram surpreendidos por um homem, que os ofendeu ao se aproximar e atirou na direção deles.

O rapaz ainda afirmou que pretende proteger o legado de Jonathan. “Para todos que o apoiaram, seus fãs, seus amigos, saibam que ele os valorizava profundamente. Ele os via como família. Meu foco agora é proteger o legado de Jonathan e honrar a vida que construímos juntos”, contou.

“Se sua preocupação é como alguém lidou com o trauma ou quão alto eles falam ao recontar injustiças e ao serem ignorados pelas autoridades, então você nunca se importou verdadeiramente com meu marido. Jonathan salvou minha vida. Eu levarei isso adiante. Eu protegerei o que ele construiu”, concluiu.

Desdobramentos do caso

Apesar da declaração de Tristan, a polícia de San Antonio, no Texas, alegou que suas investigações apontaram que a morte do ator Jonathan Joss, não foi um crime de ódio motivado por homofobia.

Em um post feito na rede social ‘X’, o departamento de polícia informou que “apesar das alegações online, a investigação atual não encontrou evidências de que o assassinato de Joss esteja relacionado à sua orientação sexual”.

Os policiais também revelaram que Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 anos, foi preso e acusado formalmente de assassinato. Eles ainda destacaram que novas evidências poderão levar a mudanças nas acusações e que a investigação segue em andamento.

Carreira de Jonathan

Além de suas participações no desenho “O rei do pedaço” e na série “Parks & Recreation”, Jonathan Joss também atuou em “Tulsa King” e no remake de “Sete Homens e um Destino”.

O artista ainda era músico e tocava na banda Red Corn Band. Dias antes do assssinato, ele fez um post em suas redes sociais sobre uma apresentação do grupo e agradeceu ao público pelo carinho.