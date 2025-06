Amado Batista rebate críticas após casar com mulher 50 anos mais jovem

Amado ressaltou que considera inapropriada qualquer tentativa de interferência em sua vida pessoal - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Amado Batista, de 73 anos, se pronunciou sobre as críticas recebidas após seu casamento com Calita Franciele, 50 anos mais jovem. Em entrevista ao canal Rokast, no YouTube, o artista classificou os comentários como preconceituosos e desrespeitosos.

"É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também houve críticas ridículas. Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você", afirmou.

Amado ressaltou que considera inapropriada qualquer tentativa de interferência na vida pessoal alheia. "Amor não tem idade. Se a menina está se sentido bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem", disse.

O casamento entre Amado Batista e Calita foi oficializado em 15 de março deste ano. O casal se conheceu em meados de 2024, nos bastidores de um show do cantor. Desde então, mantêm o relacionamento sob os holofotes e também sob críticas.

Quem é Calita Franciele?

Formada em biologia e fluente em espanhol, Calita Franciele, de 23 anos, nasceu em Campinápolis, no interior do Mato Grosso. Antes de conquistar o título de Miss Universe Mato Grosso em 2024, atuava como técnica administrativa em uma escola da região.

Após a vitória no concurso estadual, passou a ser cotada como uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil. No entanto, acabou perdendo a coroa para a modelo Luana Cavalcante, de Recife, em novembro.

O relacionamento com Calita é mais um do cantor que tem histórico de se envolver com mulheres significativamente mais jovens. Até o ano passado, Amado era casado com Layza Felizardo, de 23 anos na época da separação. A relação terminou após desentendimentos e acusações de traição, que levaram Layza a acionar a Justiça para reconhecimento de união estável.