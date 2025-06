Cariúcha é intimada na SBT após fala sobre ex-marido de Ana Hickmann

Alexandre Correa também ingressou com um processo cível por danos morais - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora Cariúcha, do programa Fofocalizando, foi intimada a depor no próximo dia 16, em inquérito que apura suposto crime contra a honra. A investigação foi motivada por declarações feitas ao vivo no SBT sobre Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann. O empresário formalizou denúncia e deu início ao processo criminal após as críticas feitas por Cariúcha durante o programa.

De acordo com informações divulgadas por Fábia Oliveira, do Metrópoles, a intimação foi enviada diretamente à emissora e é a terceira tentativa da Justiça de notificar a apresentadora.

“Considerando que já foram expedidos dois ofícios anteriores (05/03/2024 e 08/05/2024), expede-se o presente pela derradeira vez para que a investigada se manifeste sobre os fatos em apuração”, diz um trecho do ofício judicial. Caso Cariúcha não compareça, o inquérito será encerrado sem seu depoimento.

Além da esfera criminal, Alexandre Correa também ingressou com um processo cível por danos morais, no qual solicitava uma indenização equivalente a 40 salários mínimos. A ação incluía tanto a apresentadora quanto o SBT, com base na alegação de que as declarações foram feitas em rede nacional. No processo, Correa também pedia uma retratação pública. A juíza responsável aceitou a inclusão da emissora como parte ré.

As declarações que motivaram a denúncia foram feitas em fevereiro deste ano. Na ocasião, Cariúcha usou termos como “cafajeste”, “safado”, “covarde” e “agressor de mulher”, além de afirmar que o empresário “não trabalha” e “só quer viver de dinheiro de mulher”. As falas foram registradas em boletim de ocorrência e embasaram os dois processos movidos por Correa.

Apesar da abertura do processo cível, Alexandre Correa abandonou a ação ao não apresentar manifestações dentro do prazo legal, o que levou ao arquivamento do caso na esfera civil. No entanto, a investigação criminal segue em andamento.

Acusação de agressão e embate judicial

Ana Hickmann e Alexandre Correa seguem em conflito desde o término do casamento, em 2023. A apresentadora da Record TV acusou o ex-marido de agressão durante uma discussão ocorrida na cozinha da residência onde viviam.

Além disso, Hickmann afirmou que teve a assinatura falsificada por Correa em contratos de empréstimos bancários, o que teria resultado em dívidas milionárias em seu nome. Segundo ela, só tomou conhecimento da situação após a separação.