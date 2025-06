Neta de Gilberto Gil abre o jogo sobre sua sexualidade: "Sapatão"

Sobrinha da cantora Preta Gil, Flor explicou que o preparo emocional começou dentro de casa - Foto: Reprodução | Instagram

Flor Gil, filha da apresentadora e chef Bela Gil e neta do cantor Gilberto Gil, falou abertamente sobre sua orientação sexual e a forma como lida com o preconceito. Aos 16 anos, a jovem contou que assumiu ser lésbica em 2023 e vem aprendendo a enfrentar críticas com o apoio da família e dos fãs.

"Tem muita gente que fala: 'Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão' ou 'Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim'. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo", disse Flor em entrevista à Revista Capricho.



Sobrinha da cantora Preta Gil, Flor explicou que o preparo emocional começou dentro de casa. “Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem”, afirmou.

Apesar das críticas, a jovem destacou que muitas mensagens positivas chegam diariamente, principalmente de quem se sente representado por sua vivência. "Por outro lado, recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: 'Você me ajudou tanto', especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe", completou.

Flor revelou sua sexualidade para a mãe por meio de uma mensagem de WhatsApp. “Eu sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay”, escreveu na ocasião.

Flor Gil se declara para namorada

Flor Gil Demasi, neta de Gilberto Gil, usou as redes sociais para celebrar o aniversário da namorada, Nikita, que está no Brasil para a comemoração. As duas estão juntas há mais de um ano e moram em Nova York, onde Flor, de 16 anos, iniciou recentemente sua trajetória na música.

Na publicação, feita em português e inglês, Flor compartilhou uma declaração à companheira: "Movimentando a vida o tempo todo com você! Que sorte a minha de ter você! Espero que todos os seus desejos se realizem e que você tenha muito sucesso... Estarei lá. Você é uma grande sorte, você é pura felicidade, você me faz uma pessoa melhor e deixa a vida mais feliz! Minha parceira e melhor amiga, parabéns!! Viva, viva Nikita, te amooo!", escreveu.