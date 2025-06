Filho de traficante, Oruam revela sonho e choca com desabafo sincero

Oruam foi destaque na revista britânica Dazed - Foto: Divulgação

O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi destaque na revista britânica Dazed nessa segunda-feira, 2. As declarações do rapper ao veículo chamaram atenção dos leitores. Isso porque ele revelou um dos seus maiores sonhos e afirmou que as pessoas vão se lembrar dele.

Na entrevista, ele comentou sobre a chamada “Lei Anti-Oruam”. Um novo projeto de lei que busca impedir que o dinheiro público seja usado para pagar artistas que, em seus shows, promovam o crime organizado ou o uso de drogas.

Tem um projeto de lei com o meu nome, então sou muito famoso. Eles vão se lembrar de mim para sempre. Oruam - cantor

Na ocasião, o filho de Marcinho VIP, um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e atualmente preso desde 1996, relembrou a primeira vez que subiu ao palco, no lançamento do livro do familiar, reforçando também o apoio materno que recebe.

“Escrevi um poema para o meu pai e ele me pediu para recitá-lo. Quando desci do palco, as pessoas começaram a pedir para tirar fotos comigo”, contou Oruam, que seguiu: “Minha mãe me fez ser quem sou hoje e costumava me dizer: ‘Um dia, você também vai ser chefe’. Quando mostrei meus primeiros poemas, ela me disse que eu era muito bom nisso. E quem lia, chorava. Se você provoca esse tipo de reação, isso é arte

Grande sonho

O rapper também revelou um dos seus maiores sonhos dentro da música. Os próximos passos dele estão inclinados para emplacar a carreira fora do Brasil. “Quero aprender inglês e lançar música nos Estados Unidos e Reino Unido. Meu sonho é gravar com o Justin Bieber”.

Mudança no visual

Ele também revelou o motivo de ter pintado o cabelo e se autointitulou um anti-herói. “Não consigo ser artista e ser igual a todo mundo. Preciso ser original, preciso ser marcante. Não consigo descrever esse sentimento. É como se eu tivesse que ser um herói… Na verdade, sou um anti-herói. Pode anotar isso, chefe!”.

“Lei Anti-Oruam”

No final de janeiro deste ano, a vereadora da capital paulista Amanda Vettorazzo (União Brasil) apresentou um Projeto de Lei que tem como objetivo proibir que a Prefeitura de São Paulo contrate artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas.

Ao divulgar a proposta em suas redes sociais, a vereadora escreveu: “Quero proibir o Oruam de fazer shows em São Paulo! Chega de cantores de funk e rap fazendo apologia explícita ao crime organizado. Facções são INIMIGAS e devem ser tratadas como tal. Em São Paulo, não!”.

A partir de então, a proposta ficou conhecida como "Projeto Anti-Oruam", em referência ao cantor de trap carioca.

O que diz o Projeto de Lei?

Amanda Vettorazzo argumenta, no texto apresentado à Câmara Municipal, que o projeto “surge da necessidade de garantir que tais eventos sejam promovidos de forma responsável, especialmente no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes”.

Segundo a vereadora, “não pode o Poder Público institucionalizar expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas por meio de contratações artísticas em eventos com acesso ao público infantojuvenil”.

Outro trecho da proposta diz: “Também não deve o Poder Público promover a 'adutilização infantil', observada quando se há a aceleração forçada do desenvolvimento da criança para que ela tenha comportamentos ou tenha contato com temas não esperados de sua idade e grau de amadurecimento psicológico, expondo o menor a conteúdos que não pertencem a sua classificação indicativa”.

No sexto artigo da medida, o texto prevê que “nas contratações de shows, artistas ou eventos de qualquer natureza feitas pela Administração Pública Municipal, que possam ser acessadas pelo público infantojuvenil, deve-ser-à ter uma cláusula de não expressão de apologia ao crime e ao uso de drogas, em que o contratado deverá se comprometer a não quebrá-la”.

Em caso de descumprimento, o projeto define que o contratado sofrerá a imediata recisão do contrato, além de receber sanções contratuais e multa no valor de 100% do valor do contrato. A quantia, conforme proposto, será destinada ao Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Paulo

O descumprimento da cláusula de não expressão de apologia ao crime ao uso de drogas pode ser denunciado por qualquer cidadão, entidade ou órgão da Administração Pública para a Prefeitura de São Paulo, através da Ouvidoria do Município.

Alvo de investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando possíveis conexões entre Oruam e integrantes de alto escalão do Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país.

O artista em imagens inéditas ao lado de líderes do tráfico, levantando suspeitas sobre sua proximidade com os criminosos.

As imagens obtidas pela investigação mostram Oruam confraternizando com Antônio Hilário Ferreira, apontado como chefe do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na mesma fotografia, também aparece Rafael Teixeira Guimarães, conhecido como “Funil”, segurança pessoal e braço direito do traficante Rabicó.

Funil tem uma longa ficha criminal, incluindo acusações de tráfico de drogas, homicídio e roubo. A presença do cantor no evento, um baile realizado na comunidade, chamou atenção dos investigadores.

Em outra imagem, Oruam aparece ao lado de Thales Gabriel de Azevedo, o "Piu", apontado pela Polícia Civil como o maior ladrão de veículos do Estado do Rio de Janeiro.

Oruam nega

Apesar das evidências visuais, Oruam tem buscado se desvincular publicamente da imagem de criminoso. Em uma entrevista recente a um programa de televisão, o rapper afirmou que não gosta de ser rotulado como "filho de traficante" pela mídia.

Oruam, que vem ganhando notoriedade no cenário do rap nacional, é constantemente associado ao nome do pai, Marcinho VP, considerado um dos líderes mais influentes do Comando Vermelho.

Investigação continua em andamento

A Polícia Civil segue analisando o conteúdo das imagens e o contexto dos encontros, para determinar se há envolvimento direto do cantor com as ações criminosas da facção.