Oruam é alvo de investigação por ligação com chefão do Comando Vermelho

Oruam é filho do líder do Comando Vermelho, Marcinho VP - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando possíveis conexões entre o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, e integrantes de alto escalão do Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país.

O artista, que é filho de Marcinho VP, um dos fundadores da facção e atualmente preso desde 1996, aparece em imagens inéditas ao lado de líderes do tráfico, levantando suspeitas sobre sua proximidade com os criminosos.

Fotos revelam Oruam com chefes do tráfico em baile no Complexo do Salgueiro

As imagens obtidas pela investigação mostram Oruam confraternizando com Antônio Hilário Ferreira, apontado como chefe do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na mesma fotografia, também aparece Rafael Teixeira Guimarães, conhecido como “Funil”, segurança pessoal e braço direito do traficante Rabicó.

Funil tem uma longa ficha criminal, incluindo acusações de tráfico de drogas, homicídio e roubo. A presença do cantor no evento, um baile realizado na comunidade, chamou atenção dos investigadores.

Em outra imagem, Oruam aparece ao lado de Thales Gabriel de Azevedo, o "Piu", apontado pela Polícia Civil como o maior ladrão de veículos do Estado do Rio de Janeiro.

Oruam nega envolvimento com o crime organizado

Apesar das evidências visuais, Oruam tem buscado se desvincular publicamente da imagem de criminoso. Em uma entrevista recente a um programa de televisão, o rapper afirmou que não gosta de ser rotulado como "filho de traficante" pela mídia.

Oruam, que vem ganhando notoriedade no cenário do rap nacional, é constantemente associado ao nome do pai, Marcinho VP, considerado um dos líderes mais influentes do Comando Vermelho.

Investigação continua em andamento

A Polícia Civil segue analisando o conteúdo das imagens e o contexto dos encontros, para determinar se há envolvimento direto do cantor com as ações criminosas da facção.