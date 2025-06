Virginia e Zé Felipe aparecem de aliança após anunciar separação - Foto: Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe reacenderam rumores de uma possível reconciliação após surgirem usando as alianças de casamento na festa de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice. O evento ocorreu na última segunda-feira, 2, em Goiânia, com a presença de familiares e amigos.

Fotos da celebração mostram tanto a influenciadora quanto o cantor com as joias que simbolizavam a união, apesar de terem anunciado a separação há cerca de uma semana.

A comemoração teve o tema “O Céu de Maria Alice”, com uma decoração grandiosa composta por aproximadamente 60 mil balões, 100 esculturas, além de nuvens brancas e anjinhos. A festa ainda contou com cinco bolos e estações gastronômicas diversas, além de shows da dupla Hugo e Guilherme e do grupo de pagode Kamisa 10.

| Foto: Reprodução

As alianças usadas pelo ex-casal são da grife Cartier, coleção Love, confeccionadas em ouro 18 quilates. O modelo de Zé Felipe é avaliado em cerca de R$ 9,7 mil, enquanto o de Virginia, que possui um diamante, custa aproximadamente R$ 18,5 mil. Apesar do término, os dois afirmaram que seguirão próximos, principalmente pelo bem dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.