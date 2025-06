Fernanda Lima revela que sexo com Rodrigo Hilbert quase não acontece - Foto: Reprodução

A apresentadora Fernanda Lima, de 47 anos, falou abertamente sobre a intimidade com o marido, o também apresentador Rodrigo Hilbert, de 45 anos. Em entrevista ao podcast Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estreia sua terceira temporada nesta terça-feira, 3, Fernanda revelou que a rotina profissional intensa tem atrapalhado a frequência das relações sexuais do casal. “Não está fácil na minha casa”, desabafou a apresentadora.

A deputada federal Erika Hilton, também convidada do episódio, questionou se Fernanda se referia à vida sexual, o que foi confirmado prontamente.

Ao sexo. Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida", respondeu Fernanda. "Eu disse pra ele [Rodrigo Hilbert]: 'Precisamos, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí, eu falei: 'Não, um pouquinho, não'. Aí, ele: 'Mas, pra quem não tem nada, um pouquinho já tá bom' Fernanda Lima

Maturidade?

Casados desde 2004 e pais de três filhos, Fernanda e Rodrigo são frequentemente apontados como um dos casais mais admirados do meio artístico brasileiro. Entretanto, mesmo com a imagem pública de harmonia, Fernanda destacou que a relação passa, como qualquer outra, por desafios. Em março de 2025, ela já havia comentado sobre um momento de descobertas no casamento, revelando, inclusive, questões relacionadas ao ciúme.

Na ocasião, Fernanda participou do programa Provoca, apresentado por Marcelo Tas na TV Cultura, e falou sobre o assédio que Rodrigo Hilbert sofre nas redes sociais.

Lido com humor. Eu não sou ciumenta. Se eu for ciumenta, nem acordo, nem saio de casa. Eu acho que já passamos por grandes desafios na nossa juventude e estamos aqui Fernanda Lima

Segundo a apresentadora, ambos aprenderam a respeitar os limites e a importância de não colocar em risco tudo o que construíram juntos. “Não fico querendo saber nada e espero não saber (risos)”, finalizou.