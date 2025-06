Comediantes vão às redes sociais comentar sobre a prisão de Léo Lins

Humorista foi condenado a 8 anos de prisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Léo Lins foi condenado pela Justiça Federal a 8 anos e 3 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, nesta terça-feira, 3, por proferir discursos preconceituosos contra "diversos grupos minoritários” por meio de suas piadas. A decisão ainda cabe recurso.

Momentos após a condenação, alguns humoristas foram até as redes sociais para comentar o caso.

Veja o que alguns humoristas disseram:

Danilo Gentili

Parceiro de palco de Léo, Danilo Gentilli foi à público comentar sobre o caso. Em um primeiro story, ele compartilhou uma foto em que ambos apareciam no palco com a legenda: “Já temos 2, quem será o próximo?”, fazendo referência à sua condenação em 2019.

Postagem de Danilo Gentili sobre a prisão de Léo Lins | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em outra postagem, o humorista compartilhou uma imagem do companheiro de profissão, Oscar Filho, que dizia: “Léo Lins, faz uma coisa! Transforme suas piadas em Funk! Quem sabe você se safa igual o MC Poze?”, ligando ao fato da soltura do MC que foi preso por apologia ao Comando Vermelho.

Postagem de Danilo Gentili sobre a prisão de Léo Lins | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Thiago Ventura

Outro companheiro de profissão de Léo Lins, Thiago Ventura usou sua conta no Instagram para comentar o caso com um vídeo enigmático, se mostrando confuso com a situação. Confira:

Renato Albani

Renato Albani foi um dos mais incisivos ao comentar sobre o caso, escrevendo em sua conta no Instagram: “Você acha que você está em um um país sério? Então veja isso aqui”, e logo no próximo storie, uma imagem sobre a prisão de Léo Lins.

Postagem de Renato Albani sobre a prisão de Léo Lins | Foto: Reprodução | Redes Sociais