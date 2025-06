Atriz famosa é detida em aeroporto por portar item suspeito; entenda

A atriz relembrou o ocorrido - Foto: Ilustrativa | Freepik

Ellen Pompeo passou por uma situação constrangedora em um aeroporto. Estrela da série “Grey's Anatomy”, a atriz revelou que foi detida pela Administração de Segurança do Transporte (TSA), após ser acusada de portar um item considerado suspeito pelos guardas.

“Eu tinha um saco de sementes de girassol, como sementes de girassol orgânicas da [loja] Erewhon, então elas eram provavelmente as sementes de girassol mais caras que o dinheiro pode comprar”, disse ela, em entrevista à Travel +.

A famosa ainda contou que as sementes fizeram os sensores de segurança dispararem e ela foi direcionada a um espaço com agentes do esquadrão anti bombas, deixando ela desesperada com a situação.

“Eles me seguraram por uma hora e chamaram o esquadrão antibombas. Eu só conseguia pensar: ‘Isso é uma piada?’. Eles disseram que provavelmente era um produto químico na embalagem dessas sementes de girassol super caras, sofisticadas, orgânicas e limpas. Minha proteína no avião”, contou.

Trauma

A artista ainda revelou que quase perdeu o voo por causa do ocorrido e se ofereceu para jogar as sementes no lixo, mas precisou aguardar a finalização do protocolo. Ela chegou até a contar a história para seu assessor, que ficou incrédulo com o ocorrido.

“Quase perdi o voo. Era realmente como se ninguém jamais acreditasse nisso! Eu estava mandando uma mensagem para meu agente dizendo: Talvez eu não entre neste avião e você nunca vai adivinhar o porquê”, relembrou.

Apesar do susto, Ellen conseguiu embarcar, porém adquiriu um leve trauma e não leva mais sementes de girassol quando viaja de avião. “Levo as coisas de sempre quando viajo. Balas de menta, copos, água, álcool em gel e lenços umedecidos. Tenho que fazer como a Naomi Campbell e limpar o assento inteiro”, concluiu.