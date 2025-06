Convites do casamento de Éder Militão são roubados

Tatá e Militão estão juntos há cerca de um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Tainá Castro surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 3, ao revelar que os convites de seu casamento com Éder Militão foram roubados. A esposa do atleta revelou que furtaram duas caixinhas destinadas aos padrinhos do casal, que oficializará a relação em julho.

“Chegaram os convites dos padrinhos, infelizmente, dois padrinhos vão ter que esperar mais um pouquinho pra receber o convite, porque roubaram duas caixinhas. Tem alguém aí que levou duas caixinhas de convite de padrinho”, disse ela.

A ex-estudante de medicina ainda contou que está muito chateada com o ocorrido. “Gente, muito triste, né? E não tem nem como a pessoa usar o que tá dentro da caixa, porque dá pra saber que é nosso. Que loucura”, completou.

O casamento

Juntos oficialmente desde o início de 2024, Tainá e Éder já são casados no cartório. Os dois formalizaram a relação em junho do mesmo ano, assinando uma declaração de união estável.

Entretanto, o casal planejou a cerimônia religiosa para o dia 18 de julho de 2025, em São Paulo. O evento contará com a presença de diversos amigos e familiares, incluindo os filhos deles: Helena, Matteo e Cecília, frutos dos relacionamentos anteriores.

Inicialmente, a cerimônia aconteceria na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, onde o craque do Real Madrid nasceu e cresceu, pois parte da família dele ainda mora lá. Porém o casal mudou a locação em cima da bora e optaram pela capital paulista.

Troca de casais

Vale lembrar que Tainá é ex-mulher do jogador do Flamengo Léo Pereira, pai de seus filhos, que atualmente namora com a influenciadora digital Karoline Lima, ex-namorada e mãe da filha de Éder Militão.

Os quatro acabaram fazendo uma troca de casais e já protagonizaram diversas confusões nas redes sociais. A mais recente envolveu o valor pago por Militão com relação à pensão alimentícia de sua única filha, que foi revogado formalmente por Karoline.