Confira a ordem das atrações do Parque de Exposições nesta sexta-feira

O evento segue até o dia 23 de junho - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O terceiro dia de festa do Parque de Exposições promete agitar os soteropolitanos e turistas nesta sexta-feira, 20. Cerca de nove atrações se apresentam no Parque de Exposições de Salvador, passeando por gêneros como forró, arrocha, axé, sertanejo e pagodão.

Os shows começam a partir das 17 horas e os portões do espaço abrem oficialmente às 16 horas, deixando o espaço livre para quem quiser colar na grade para ver seu artista favorito.

Confira a ordem das atrações:

Sexta-feira (20)

Pedro Libe Pirilampo Kart Love Del Feliz Bell Marques Tierry Israel e Rodolfo Murilo Huff Psirico

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa segue até o dia 23. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE.