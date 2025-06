Jovem da Bahia viraliza no São João com bebida mágica

Jovem faz sucesso no São João de Salvador com bebida inovadora - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A barraca de bebidas do jovem Micael Nascimento no São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador, é uma das mais procuradas do evento. Com apenas 25 anos de idade, o empreendedor cativou os clientes com uma receita especial e criativa.

É uma bebida alcoólica que você pode colocar vários sabores em uma garrafa e ela não mistura, porque a gente calcula a densidade da bebida, que é a massa sobre o volume do produto, e todos os sabores são único Micael Nascimento

Quem vê o rapaz falar sobre o diferencial das bebidas da Shake Caixote, sua marca, nem imagina que a ideia dos produtos surgiu de uma maneira totalmente inusitada.

Micael Nascimento era apaixonado por Direito e estava cursando um bacharelado interdisciplinar em Humanidades na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sempre interessado em aprender outros temas, ele acabou se encantando por aulas de química e sentiu o despertar para o empreendedorismo.

Jovem faz sucesso no São João de Salvador com bebida inovadora | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"Eu tive a oportunidade de pegar várias matérias, então eu tive aquele refúgio de estudar um pouco de química e entender um pouco mais. Foi aí que eu entendi que dava para calcular a densidade da bebida e ela não se misturar. A gente foi fazendo, começou com o copo, mas os clientes quiseram na garrafa. O processo foi me levando", relatou.

Altas expectativas para o São João 2025

Morador do bairro Jardim Nova Esperança, Micael é batalhador por natureza. No quarto ano consecutivo trabalhando nos festejos juninos, ele montou uma grande equipe para vender em 2025.

Para se ter ideia do sucesso, no ano passado a barraca teve uma fila de cinco metros.

"Hoje a gente está sendo uma das bebidas alcoólicas mais requisitadas no Brasil todo, porque a gente não trouxe só um produto, mas a gente trouxe uma experiência", comemorou ele.

Micael não definiu um objetivo financeiro para esse São João: "Eu não gosto de colocar metas assim, eu gosto de incentivar a minha equipe pra gente trabalhar junto, mostrar que não só eu vou ganhar, mas todos vão ganhar. É colocar a Deus na frente e ir pra cima".

Bebidas queridinhas nas redes sociais

A alta procura nos eventos também é fruto do sucesso na internet. A Shake Caixote é uma das marcas queridinhas das redes sociais e faz muito sucesso por causa de vídeos gravados no Porto da Barra, um dos pontos turísticos de Salvador.

"É engraçado que em março só tinha 21 mil seguidores e agora a gente está crescendo em um nível... Eu acho que a chave está virando porque eu sei minha essência, que é a Bahia", ressaltou.

Além da técnica de não misturar os sabores, a Shake Caixote oferece opções premium, como Ouro Negro, com cacau pastorizado sete vezes, e o Dogmelo, que é o doce de leite prensado e pasteurizado oito vezes.

Micael também se importa com causas sociais, em especial a animal: "De tudo que é vendido do Dogmelo, 3% é direcionado para os cachorrinhos de rua".

O empreendedor se sente orgulhoso de ser um representante baiano no mercado nacional.

"Eu estou tentando levar isso para o mundo, mostrando que aqui na Bahia também tem inovação. A gente consegue trazer o empreendedorismo como forma de arte e de expressão", concluiu.