'Vem galopar': Geraldo Azevedo opina sobre regravações de Juliette

Durante apresentação no São João do Pelourinho, em Salvador, o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, um dos grandes nomes do MPB e forró romântico nordestino, falou sobre a emoção de ser homenageado na Bahia e refletiu sobre o novo momento da música brasileira, com destaque para a renovação do forró em vozes como a da cantora Juliette.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre a nova geração que mistura o forró com outros elementos, a exemplo de Juliette com a música 'Vem Galopar' - uma adaptação de 'Pagode Russo' - Geraldo demonstrou entusiasmo.

Tudo que surge de novo é uma coisa maravilhosa. A diversidade termina mudando. As músicas que estão sendo feitas hoje já vêm diferente da minha geração. Não me incomoda, eu fico feliz de saber que a nossa geração influenciou a nova. O único cuidado necessário é que seja mantidos e preservada o elo com a cultura Geraldo Azevedo

Celebração e acolhimento na Bahia

No auge de seus 80 anos, Geraldo celebrou o carinho do público baiano ao longo da carreira e a série de homenagens recebidas neste São João.

“Eu nunca pensei que fosse tão celebrado. Aqui na Bahia, é a terceira vez que eu venho e vejo celebrar minha carreira. E é uma celebração feita com muita alegria, com muita esperança. Eu fico muito feliz".

Parcerias com a nova geração baiana

Autor de clássicos como “Táxi Lunar”, “Dia Branco” e “Caravana”, Geraldo também falou sobre possíveis parcerias com novos artistas da Bahia. Sem citar nomes, ele garantiu que está aberto a gravações com novos nomes e se mostrou feliz ao ver que muitos jovens se inspiram em sua obra.

“Claro que eu gravaria. Tem muitos jovens aqui na Bahia influenciados pela minha maneira de fazer canções. E isso me arrepia muito, fazer parte dessa etapa da cultura brasileira.”

O cantor ainda mencionou artistas que já fazem parte da sua trajetória como Ivete Sangalo e Daniela Mercurye, e ressaltou a força da Bahia como polo cultural: “A Bahia tem uma interação muito forte. É sempre bom estar perto de artistas comprometidos com a música brasileira.”

