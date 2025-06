A fila andou! Benício Huck é flagrado aos beijos após término

Benício Huck é filho de Luciano Huck e Angélica - Foto: Reprodução | Instagram

Benício Huck não perdeu tempo e já está aproveitando a vida de solteiro, após o fim do namoro com a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos. O filho de Luciano Huck e Angélica foi flagrado aos beijos com uma garota nesta semana.

No registro, compartilhado pelo jornalista Leo Dias, o jovem aparece trocando beijos e carícias com uma garota, em uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Fontes presentes no local informaram que os dois passaram a noite toda juntos e andaram de mãos dadas pelo local, sem esconder o clima de romance das pessoas que passavam pelo local.

Término Duda e Benício

Duda Guerra e Benício Huck ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. A jovem confirmou o término durante uma entrevista ao Fofocalizando, alegando que os dois seguiram com a amizade.

“A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação. Não pensamos em voltar mais. Cada um está seguindo seu próprio caminho, cada um está seguindo um rumo na vida. Não temos nos falado”, disse ela.

O fim foi ocasionado por uma confusão entre Duda Guerra e a influenciadora Antonela Braga durante uma viagem. A nora de Angélica e Luciano Huck decidiu tirar satisfação com a colega após ela pedir para seguir Benício Huck em um perfil privado.