Francisco Cuoco deixou herdeiros? Ator teve três casamentos

Francisco Cuoco em novela da Globo - Foto: João Miguel Júnior | Globo

Morto aos 91 anos, nesta quinta-feira, 19, Francisco Cuoco deixou três filhos e netos. Ícone da teledramaturgia brasileira, o ator teve uma vida amorosa marcada por três relacionamentos públicos e uma polêmica familiar que ganhou destaque nos últimos anos.

O primeiro casamento de Cuoco foi com a atriz Carminha Brandão, na década de 1960. A união terminou oficialmente em 1964.

Pouco depois, o ator se casou com Gina Rodrigues, com quem viveu por 50 anos e teve seus três filhos: Tatiana, Rodrigo e Diogo, seus herdeiros diretos. O casamento chegou ao fim em 2014, de forma amigável.

Já em 2013, Cuoco assumiu um relacionamento que chamou atenção na época: a estilista Thaís Almeida, 53 anos mais jovem que ele. Os dois ficaram juntos por quatro anos, até 2017.

Disputa na Justiça

Apesar de seus três filhos reconhecidos oficialmente, Cuoco também esteve envolvido em uma disputa de paternidade.

Em 2019, o modelo Antony Junior entrou na Justiça alegando ser filho biológico do ator, fruto de um suposto romance entre sua mãe e Cuoco no final da década de 1970, no Rio de Janeiro.

Segundo Antony, o relacionamento teria ocorrido em 1978, quando sua mãe, que morava em Minas Gerais, passou uma temporada no Rio.

A suspeita da paternidade surgiu após um comentário de uma tia e a descoberta de que o homem que o criou não era seu pai biológico. Como prova, ele apresentou uma foto da mãe ao lado do ator, na época em que ele vivia o auge da carreira.

O caso se arrastou na Justiça por alguns anos. Inicialmente, Cuoco se recusou a fazer o teste de DNA, negando qualquer relação com o caso. Mas em 2023, após intensa exposição, o ator aceitou realizar o exame, que deu resultado negativo, encerrando oficialmente a disputa.