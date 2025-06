Apresentadora revelou ter pavor de Francisco Cuoco antes da morte dele

O ator faleceu aos 91 anos de idade - Foto: Reprodução | Instagram

Adriane Galisteu relembrou um episódio traumático que viveu com Francisco Cuoco, poucos dias antes do anúncio da morte dele, que foi feito nesta quinta-feira, 19. A apresentadora participou do reality Barras Invisíveis, do Universal+, e contou que conheceu o ator na infância, mas ele não foi tão receptivo.

“Eu tinha, 9, 10 anos, estava fazendo uma feira. Esse Francisco Cuoco chega, e minha mãe era muito fã dele. Minha mãe falou: 'Vai até ele e pede um autógrafo'. Eu era pequena, puxei ele pela blusa e falei: 'Você poderia me dar um autógrafo?' E ele respondeu assim: 'Agora não, depois'”, relembrou.

“Isso caiu feito uma bigorna atravessada. Fiquei tão sem graça... Fiquei com trauma de Francisco Cuoco. Tenho pavor do Francisco Cuoco. Nunca encontrei com ele, mas ele deve ter ouvido essa história e, se ele não ouviu, toma Francisco Cuoco! Chupa essa manga!”, disparou.

A loira ainda destacou que o caso serviu como inspiração para ela sempre tratar bem seus fãs. “Quando você escolhe essa profissão, você não escolhe para ser anônimo, você escolhe para ser famoso. E, quando você é famoso, você emociona as pessoas. Eu disse para minha mãe: 'O dia que eu ficar famosa, eu nunca vou dizer não para uma pessoa'”, concluiu.

Outro caso

Outra famosa que passou por uma situação delicada com Cuoco foi Carolina Ferraz. Os dois contracenaram juntos no remake da novela “Pecado Capital”, em 1998, e a atriz recusou dar um beijo nele durante a gravação.

Em entrevista ao jornal carioca O Dia, em 2020, o ator contou que precisou de tratamento com um analista para lidar com a colega de profissão. “Levei até o fim porque sou profissional, mas para conviver com minha colega, a atriz Carolina Ferraz, tive que procurar um analista. Ela é intratável”, disse ele.

Em 2023, Carolina falou pela primeira vez sobre o assunto e deu sua versão dos fatos. “Ele pediu desculpas depois [por ter dito que ela não quis beijá-lo], disse que eu era excelente profissional. Não tenho o que comentar, só tenho respeito pelo Cuoco. Essas coisas que acontecem no ambiente de trabalho, às vezes saem de lá, onde supostamente deveríamos estar protegidos”, disparou.

“Nunca foi um comentário que saiu de mim, ao longo de toda a vida pública fui discreta, não fico falando das pessoas. Depois trabalhamos juntos, fizemos o remake do O Astro (2011) e a gente se deu muito bem, isso já foi superado, é passado”, completou.